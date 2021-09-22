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竹市推紙餐具循環再利用　「消廢抽好禮」活動開跑

▲「消廢抽好禮」活動，歡迎民眾踴躍參加。（圖／新竹市政府提供）

▲「消廢抽好禮」活動，歡迎民眾踴躍參加。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環境保護局結合本巿紙餐具循環友善店家共89家業者，共同辦理「消廢抽好禮」活動，即日起至110年10月15日止，至友善店家消費，即可獲得1張摸彩券，掃QR Code線上登錄姓名、手機號碼，即完成抽獎報名，獎項共計215名，最大獎為3,000元禮券。歡迎民眾踴躍參加，更加了解紙餐具「清、分、疊」回收三步驟，一起資源回收愛地球。

環保局長江盛任表示，去（109）年推廣紙餐具循環友善店家，廣邀本巿自助餐店、便當店業者，一同落實紙餐具清、分、疊回收三步驟，截至今年8月，共有89家業者加入紙餐具循環友善店家行列，並媒合附近轄里資收關懷個體業者到店回收廢紙餐具，去年5月至11月，共計回收紙容器1,011公斤、回收價金所得18,198元，成果亮眼。

89家紙餐具循環友善店家資訊公布於新竹市環境保護局資源回收網https://hccepb.ihc-recycle.com.tw），活動期間至店家消費，不論內用或外帶，皆可獲得「消廢抽好禮」摸彩券1張，每家店摸彩券數量有限，送完為止。抽獎獎項共計215名，獎項如下：特獎大遠百禮券3,000元3名、頭獎大遠百禮券2,000元6名、貳獎大遠百禮券1,000元6名、普獎7-11電子商品卡50元200名。抽獎日期10月25日，10月29日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網，特獎、頭獎、貳獎之領獎日期為110年11月1日至10日；普獎電子商品卡110年11月1日以簡訊發送。

江盛任說，希望藉由此活動，讓民眾更加了解紙餐具循環再利用，並落實「清、分、疊」回收三步驟，第一步驟「清理」：分離食物殘渣與餐具，食物殘渣歸類為廚餘，並以衛生紙簡單擦拭餐具；第二步驟「分類」：按照杯、碗、盤、餐盒等形狀分類；第三步驟「堆疊」：杯、碗、盤、餐盒各自堆放一疊，減省回收存放空間。

環保局提醒，為提升紙餐具回收成效，減少廢棄物產生，請民眾不要將「紙餐具」跟「一般紙類」混合回收或當垃圾丟棄。因為廢紙容器跟廢紙處理程序不同，末端取得的資源再利用材質也所不同，廢紙容器回收可取得「塑膠粒、紙漿」兩種材質，廢紙回收僅能取得「紙漿」單一材質。若能於源頭落實分開回收，就能增加末端回收處理效能，打造全民綠生活。

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