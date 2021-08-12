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竹市中元環保祭祀　紙錢集中燒+線上捐款「以功代金」

▲民眾線上捐款做功德取代焚燒實體金紙，還可獲得限量環保祭祀袋。（圖／新竹市政府提供）

▲民眾線上捐款做功德取代焚燒實體金紙，還可獲得限量環保祭祀袋。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

中元節將至，新竹市環保局力推「中元祭祀零排放」，推廣兩大環境友善祭祀方式，減低空氣污染，在防疫期間更可讓民眾避免群聚。第一透過「紙錢集中燒」，將紙錢交予新竹市垃圾焚化廠集中煉化，市府更免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機提供寺廟；第二結合7處公益團體推動「以功代金」，民眾線上捐款做功德取代焚燒實體金紙，還可獲得限量環保祭祀袋。

新竹市長林智堅表示，在兼顧傳統習俗、落實防疫與全民綠生活下，竹市紙錢集中燒運動，98年至今年7月清運紙錢逾5千公噸，顯見民眾已逐年認同紙錢集中燒政策。以功代金自105年至今年7月，累計募得公益金19萬9,100元，依環保署以功代金換算「捐款100元減燒1公斤紙錢」進行推估，相當於減少燃燒紙錢1,991公斤，也相對減少排放二氧化碳2987.2公斤。

為讓民眾及廟宇安心將紙錢交予新竹市垃圾焚化廠集中煉化，環保局昨（11）日禮聘法師舉行「慶讚中元普渡祈安淨爐儀式」，由環保局長江盛任開香主祭。他說，竹市從98年起持續推動紙錢集中燒工作，每年農曆7月中元普渡前都會辦理淨爐儀式，將紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備，進行潔淨去穢。

環保局表示，為落實防疫與科技力，自108年1月起開辦免費借用「紙錢集中桶」及「環保鞭炮機」的服務，採滾動式借用，為線上預約服務( https://forms.gle/NL8ExihpDQtfpjW77 )。「紙錢集中燒」適用對象為社區大樓、寺廟及機關團體等，「免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機」適用對象為寺廟。電話預約登記（03-5368920分機2022）也持續為民服務。

此外，環保局自106年起推出中元祭祀限定版的「環保祭祀袋」，大受好評，今年邁入第5年，袋內有5項祭品，包括毛巾、普渡旗、中元普渡疏文、特製紙錢造型平安米等4項基本祭品，及隨機獲得開台金山寺、新竹天公壇、竹蓮寺或關帝廟加持過的平安符1個。

環保局說明，環保祭祀袋今年限量200份，取得管道有實體現場義賣及網路以功代金兩種方式。實體現場義賣活動於本周六（8月14日）上午10時起，在大潤發湳雅店辦理，捐款金額達100元以上即可獲得1份。網路以功代金活動則是憑捐款100元以上收據，可於網址https://forms.gle/NL8ExihpDQtfpjW77　進行兌換，後續會將環保祭祀袋寄送至家中，讓捐款者感受「環保做功德、平安送到家」的貼心服務，數量有限，送完為止。

環保局表示，竹市從105年起與全家便利商店合作，透過FamiPort系統，結合本市7處公益團體共同推動「以功代金」活動，由民眾將購買金紙的預算捐至勸募專戶，以「捐款做功德」替代舊有的「實體金紙焚燒」，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減，不僅減少空氣污染，還能幫助弱勢團體，目前合作的公益團體，包括愛恆啟能中心、聲暉協會、盲人福利協進會、智障福利協進會、自閉症協進會、家扶中心、保護動物協會。

環保局指出，為在祭祀與環保間找到「環境友善祭祀」平衡點，今年特別建置「環保祭祀5用心」（https://hccworship.cityweb.com.tw/）網站，鼓勵民眾採取「5用心」的祭祀方式，包含買好物（選購優質產品）、集中燒（紙錢集中載運）、少用量（少香少炮少金）、替代拜（以功代金、以糧代金）、用心拜（雙手合十獻誠心）等5種，就可達標「1尊2少3保」口號，一來尊重傳統中元民俗活動，二可做到「少金香、少鞭炮」減少空氣污染來源，達成「保存信仰、保障健康、保護空氣品質」三個目標。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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