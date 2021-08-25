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竹市「二手物換換站」開張　舊愛換新歡早鳥送好禮

▲新竹市「二手物換換站」，提供二手物品的交換平台。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市「二手物換換站」，提供二手物品的交換平台。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

整頓住家，挖出許多美好的「不用品」，丟也不是，留也不是？為讓不用品延續生命，新竹市設置實體「二手物換換站」，提供二手物品的交換平台，活動日期自即日起至110年12月31日。只要是物件完整、八成新的書籍、鍋具、生活用品，皆可到站換取自己用得到的二手物，透過循環交換，減少垃圾。每個月前50名進行二手物交換之民眾，還可獲得「早鳥禮」環保洗碗精1,000ml，早鳥禮限量250份，歡迎踴躍參加，一起加入惜物愛地球的行列。

新竹市環保局長江盛任表示，台灣人愛物惜物，常對於家中使用不到的物品不知如何處理為宜？設置於慢飛兒庇護工場一樓的「二手物換換站」正好提供不用品的最佳去處。環保局與愛恆啟能中心、慢飛兒庇護工場三方共同合作，開設二手物換換站，鼓勵民眾釋出家中閒置物品，用交換方式讓資源循環再利用，減少垃圾量及資源浪費。

江盛任局長說，「二手物換換站」採取「以物易物、一物換回一物」的運作模式，交換方式有三個步驟，第一步驟：把提供的交換物送到「愛恆啟能中心」（地址：新竹市北區東大路四段35號）檢查消毒，工作人員允收後發放「交換卡」。江盛任局長特別說明消毒環節，該中心設置紫外線消毒滅菌機，係由工研院開發的奈米防護液材料技術製造，先將收受之二手物經過消毒滅菌及整理後，再上架至交換櫃，供民眾安心選取。

第二步驟：民眾憑「交換卡」至二手物換換站，換取架上已經消毒過的二手物品，二手物換換站位於「慢飛兒庇護工場一樓」（地址：東大路四段32號，即南寮市場），也就是「愛恆啟能中心」的對面。第三步驟：填寫「交換日誌」，再將「交換卡」投入卡片回收箱中。

環保局提醒，民眾交付的二手書籍需具有ISBN碼，也就是國際標準書號，至於生活日用品（含小家電）、鍋具等二手物，必須是八成新以上、電源線材俱全、無破損、可正常使用、不缺配件的，並先做好清潔整理，請以同理心尊重彼此的交換物，讓惜福愛物的交換平台更美好。若經「愛恆啟能中心」工作人員檢查後，不符合交換條件的物品則請民眾自行帶回。環保局特別提醒，外表髒污破損、功能異常、尖銳物品、超過使用期間、衣服類及食物類等物品，不得參與交換活動。

「二手物換換站」慢飛兒庇護工場一樓，營業時間為每周二至周日，上午9點半至下午5點。慢飛兒庇護工場二樓設有咖啡坊、二手賣場與藝廊，歡迎民眾交換二手物後，可至二樓喝咖啡及尋寶，一起支持身心障礙者自力更生，既環保又公益。二手物換換站詳細資訊可查詢新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

環保局表示，希冀藉由二手物再循環使用的交換站，落實全民綠生活運動，愛物惜物，減少垃圾，友善地球環境，一起「免廢」愛地球，打造零廢棄生活。

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