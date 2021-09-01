鼓勵自備杯器 竹市「環保消費‧自備my杯杯」開跑

▲小朋友也響應自備杯至活動店家消費。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

外帶飲料自備容器的朋友有福了！新竹市環境保護局為了民眾購買飲料時，養成的好習慣，邀集95家特色飲料、咖啡、冰品店家，共同舉辦「環保消費‧自備my杯杯」活動，活動日期自本（9）月1日至110年11月30日，為期三個月。民眾以自備杯至活動店家消費，即可好禮三重送，當下享有店家提供之自備優惠折價，集點兌換超商商品卡，最吸引人的是參加豐盛的抽獎活動，包括Dyson吸塵器、Apple Watch、任天堂Switch、小米空氣清淨機、遠東百貨禮券等大獎。

新竹市環保局長江盛任表示，去（109）年推出過兩波減塑生活運動，分別獲得2,800人次及3,100人次熱情響應。今（110）年延續減塑精神，5月推出PART1「環保消費借杯杯」活動，9月推出PART2「環保消費‧自備my杯杯」活動，透過超人氣的抽獎獎項，吸引並鼓勵大家嘗試自備容器，也藉由集點換贈品，希望民眾持續自備容器的環保好習慣。去年已加入LINE減塑好友進行集點的民眾，若有尚未兌換完的點數，此次活動會將該剩餘點數轉至今年活動中，讓民眾可繼續累積。

為響應節能減碳及減少紙本集點的不便性，此次活動仍採電子集點方式。民眾加入「環保消費‧自備my杯杯」LINE官方好友，每次自備容器於活動店家消費後，提報手機號碼即可進行集點，消費1次集1點，每人每日每店限集點1次，集滿6點可於活動店家兌換統一超商50元商品卡1張，商品卡每店限量30張，兌完為止。集點兌換僅限同一手機帳號，且點數無法轉移，亦不接受不同手機帳號合併使用。

「環保消費‧自備my杯杯」活動的抽獎方式，也是採用環保簡便的電腦抽獎。民眾每次自備容器消費，報手機號碼給活動店家，店家輸入活動系統後，就完成集點，同時也獲得一次抽獎機會。抽獎獎項共計9名，包括Dyson吸塵器、Apple Watch、任天堂Switch、小米空氣清淨機各1名，遠東百貨禮券1,000元5名，超人氣的獎項等著大家，自備次數越多，中獎機會越大。抽獎日期12月10日，12月15日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

「環保消費‧自備my杯杯」活動共獲得91家飲料店響應支持，環保局感謝活動店家共襄盛舉、鼓勵自備，其中連鎖品牌迷客夏及清心福全更是新竹市全數門市熱情參與。活動店家資料，可在加入活動好友後，手機隨時查詢得知。活動詳細資訊可見活動店家店頭海報，或查詢新竹市環境保護局資源回收網。

環保局表示，地球需要我們共同愛護，希冀藉由自備飲料杯的活動，鼓勵民眾養成自備容器的好習慣，減少一次性垃圾的產生，落實全民綠生活運動，打造零廢棄生活。