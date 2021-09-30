真子公主準婆婆恐涉詐欺！不當領各種津貼+欠錢不還　日網眾怒

▲小室圭27日在重重維安下返回日本。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮家的長女真子公主預計10月將與未婚夫小室圭登記結婚，不過由於男方母親的金錢糾紛尚未獲得解決，真子公主卻依舊堅持下嫁，引發日本國民嚴重反感。事實上，小室圭的母親小室佳代不只欠前未婚夫的錢不還，還涉及不當領取小室圭亡父的遺屬年金與健保的傷病給付，如果繼續「擺爛」，恐將面臨詐欺罪嫌，屆時不僅小室圭與真子公主受影響，就連日本皇室也將蒙灰。

▲真子公主與準駙馬小室圭。（圖／達志影像／美聯社）



根據日媒postseven報導，小室圭的父親小室敏勝生前曾經擔任地方公務員，2002年逝世後，小室佳代就靠著丈夫的遺屬年金與在甜點店工作的薪資，獨自一人拉拔當時年僅10歲的小室圭長大。不過就在小室敏勝過世後8年，小室佳代結識一名在外資企業工作的A男並訂下婚約，此後則多次透過電子信件向A男請求金錢援助。

根據皇室記者指出，小室佳代曾在信中寫道，「在我領取丈夫遺屬年金的這段時間，請幫我保密，不要讓別人知道我和你目前是事實婚姻的狀態。」然而如果在丈夫死後與其他男性有事實婚姻關係，應該要停止領取遺屬年金，否則便算是不當領取，但小室佳代明知規定，卻為了領取遺屬年金，要求A男封口。

不僅如此，根據《週刊文春WOMAN》報導，小室佳代曾經作為正職員工在甜點店工作長達15年，但2018年小室圭赴美求學後，小室佳代卻以「適應障礙症」等理由申請留職停薪，此後更是向透過公司加入的「東京都洋菓子健康保險公會」領取長達1年半的傷病津貼。

所謂的傷病津貼意指因傷病導致無法工作時，由保險公會支付補助津貼。而根據東京都洋果子健康保險公會的官網指出，給付時間最多長達1年半，金額則是月薪的三分之二。不過小室佳代卻在領取傷病津貼的同時，私自跑去輕井澤一間朋友經營的餐廳工作。

因此，小室佳代很有可能被認定為不當領取津貼，必須償還相關補助金。另外，如果健康保險公會認定小室佳代是蓄意為之，並蒐集證據，便可以以詐欺罪嫌提告，這起事件將會升級為刑事案件。屆時不只真子公主與小室圭會受到影響，就連日本皇室的形象也會大受打擊。

►日本真子公主硬要嫁「軟飯男」！赴美前將入住月租13萬↑高級公寓

►日本真子公主為下嫁「軟飯男」放棄3823萬嫁妝！連婚禮都不辦了

►日真子公主也要賺錢養家！赴美先找工作 美媒爆：將到畫廊任職

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast