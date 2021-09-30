政府大樓成公務員活春宮！辦公室壞壞　事後還用工作電腦交流心得

▲東京都政府2名公務員在辦公室大玩SOD。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本東京都政府2名公務員在辦公大樓內上演活春宮，事後還透過辦公電腦相互交流「性愛心得」。2人遭檢舉後，28日在懲戒處分會議中被要求停職3個月，不過女方卻堅稱自己是遭到迫害，而非合意性交。男方則否認曾經在辦公室內發生性行為。

根據《富士新聞網》報導，現年52歲的帕運會相關男公務員與另一名49歲任職於福祉保健局的女公務員在2012年8月至2017年3月的5年間，長期使用東京都政府大樓內的辦公電腦互相寄送非工作內容的電子郵件，直到2019年才被同事匿名檢舉2人的不正當關係。

經東京都政府調查，兩人分別用業務用的電腦發送給對方176封、105封的信件，內容卻都無關公務。然而在調查過程中，東京都發現，兩人在部分信件中提到有關於「性行為的感想」，內容宛如色情小說，進一步調查後才發現，兩人在2013年2月與9月曾經在政府辦公大樓內「激戰」。據悉，兩人還會特地尋找人煙稀少的樓層。

東京都28日召開懲戒處分會議，並對2人做出3個月的停職處分。對此，男方堅持否認發生性行為，而女公務員則聲稱，自己是遭到脅迫才會與對方發生肉體關係。

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