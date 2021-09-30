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金與正回歸最高權力決策機構！「靠這優勢」主宰北韓外交政策

▲▼北韓第14屆第5次最高人民會議。（圖／路透社）

▲北韓進行第14屆第5次最高人民會議。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

金正恩的胞妹金與正從去年6月對脫北者空飄反體制傳單一事震怒、下令炸毀兩韓聯合辦事處後，在平壤當局掌握對美國、南韓的話語發表權，原本官途看似一帆風順、甚至有成為「最高權力第2把交椅」之勢，然而今年1月卻被從第一副部長降等至副部長。不過，金與正今（30）日又重返權力核心、獲選國務委員會要職。

根據黨務機關報《勞動新聞》，北韓（朝鮮）在昨（29）日進行第14屆第5次最高人民會議（國會）的第2天議程，進行國務委員會要職的改組與補選，其中內閣總理金德訓被選為國務委員會副委員長，勞動黨副部長金與正、勞動黨書記朴正天、金正恩的心腹勞動黨組織書記趙甬元也被選為國務委員會委員。

▼金與正、朴正天被選為國務委員會委員。（圖／達志影像）

▲▼金與正、朴正天被選為國務委員會委員。（圖／達志影像）

南韓媒體《韓聯社》、《News1》分析，金與正今年1月雖被從勞動黨宣傳煽動部第一副部長一職降等為副部長，然而其從2018年代表北韓前往南韓出席平昌冬季奧運後，便開始在對南韓、美國外交政策上嶄露頭角，2019年河內川金二會談判破局後，主掌平壤當局外交態度上更占有舉足輕重地位，即便在黨職上略有下降，卻能在美韓聯合軍演議題上代表北韓發聲。

而金正恩的心腹趙甬元也被選為國務委員會擔任委員，自從他今年初被選為政治局常務委員、進入北韓權力核心結構後，在北韓官員的序列排行上便一路平步青雲、扶搖直上，自然獲選進入國務委員會。

另外，金正恩曾於今年6月29日主持政治局擴大會議時怒轟官員怠忽職守，導致國家面臨「重大危機」，其中在軍中序列排行第2的朴正天因此被降等、以示負責，繼9月初重新回任政治局常務委員後，在此次改組中入選為國務委員會委員。

▲▼金德訓、朴正天被選為國務委員會委員。（圖／達志影像）

▲金德訓、朴正天被選為國務委員會委員。（圖／達志影像）

北韓在此次國務委員會改組中，除了將金與正、趙甬元、朴正天等人選入委員會，更將前內閣總理朴奉珠（前任副委員長）、組織指導部長暨前內閣總理金才龍（委員）、外務省副相崔善姬等人從國務委員會名單中剔除。報導分析，朴奉珠今年初因世代交接而退休，因此空缺下來的國務委員會副委員長才由金德訓遞補。

據悉，國務委員會是由金正恩2016年6月廢除原本的國防委員會後所設的新組織，為北韓最高政策核心決策機構，總括經濟、社會、外交、國防、統一等各種內外事務。此次改組中，委員長為金正恩、第一副委員長為崔龍海（最高人民會議常任委員長）、新任副委員長則為金德訓。

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