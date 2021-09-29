日真子公主也要賺錢養家！赴美先找工作　美媒爆：將到畫廊任職

▲日本真子公主將於10月完婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主10月將與未婚夫小室圭結婚，婚後仍會在日本待一段時間，辦理戶籍與護照申請手續後，便會一同前往美國。小室圭本人的美國律師執照考試結果雖然尚未出爐，不過已經被美國某大型律師事務所錄取。根據美媒報導，真子公主未來也將會在紐約當地一間畫廊工作，共同分擔家中經濟重擔。

因為堅持下嫁小室圭而引發日本國民強烈反彈的真子公主，被外媒稱為是「日版哈利與梅根」。哈利與梅根婚後便搬到美國生活，並在2020年3月底正式脫離英國皇室，隨後在加拿大短期滯留後前往加州定居。而真子公主也將於婚後脫離皇室，並在取得護照後，與丈夫一同在美國紐約展開新生活。

▲真子公主將不會舉辦一切結婚儀式。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約郵報》旗下Page Six報導，儘管小室圭作為律師的年薪應該不算低，但是由於紐約物價高昂，且真子公主離開皇室時，並未領取1億5000萬日幣（約新台幣3800萬元）的一時金，因此真子公主到美國後可能也必須外出賺錢，共同分擔家中開支。雖然為此還必須取得工作簽證，但是據了解，已經有紐約畫廊的內部人士準備向真子公主拋出橄欖枝，邀請她任職。

事實上，皇室成員進軍藝術界早有先例。英國安德魯王子的二女兒尤金妮公主2013年在紐約生活時，也曾經於專門販售藝術品的線上拍賣行Paddle8任職，回到倫敦後則至現代美術畫廊Hauser & Wirth工作。

真子公主自國際基督教大學畢業後，便前往萊斯特大學攻讀博物館學，2016年4月起擔任東京大學綜合研究博物館特派研究員，不過由於10月即將結婚離開日本，9月底已經離職。

另一方面，宮內廳表示，10月1日將會正式發表真子公主的結婚細節，同時說明是否向天皇夫婦請安、放棄領取一時金等事項。

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