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露鳥撞牆自殘！外國人在南韓遭「五花大綁」狠虐　法務部：很無奈

▲▼摩洛哥籍30多歲男子在南韓犯罪後被關進保護所，疑慘遭所方非人道的虐待。（圖／南韓法務部）

▲摩洛哥籍30多歲男子在南韓犯罪後被關進保護所，疑慘遭所方非人道式的虐待。（圖／南韓法務部）

記者羅翊宬／編譯

南韓公益人權團體、共同民主黨籍國會議員李秀真（이수진）昨（29）日在國家人權委員會前召開記者會，並對外公開一段殘忍影片，畫面中可以看到位於京畿道華城市的外國人保護所（收容所）收留的30多歲摩洛哥籍男性慘遭虐待、雙手被往後綑綁。南韓法務部對此解釋，其實是有不得已的苦衷。

根據韓媒《中央日報》，30多歲的摩洛哥國籍男子A某因犯罪遭收押進京畿道華城市的外國人收容所，並以「特別戒護」的名義關進單人房，沒想到從釋出的影片中可以看到，A某不僅被強制戴上安全帽、雙手與雙腿被反向用膠帶與電纜線綑綁，表情痛苦不堪。

▼A某屢次破壞保護所內的物品。（圖／南韓法務部）

▲▼摩洛哥籍30多歲男子在南韓犯罪後被關進保護所，疑慘遭所方非人道的虐待。（圖／南韓法務部）

對此，南韓法務部今（30）日只能夠過發佈新聞稿無奈解釋，這是為了保護A某生命安全的最適切手段，因為A某自從今年3月進入外國人保護所後，半年多來屢次破壞水管、窗戶、監視器、馬桶等設施，不僅毆打保護所職員，甚至還不斷露出自己的生殖器，且有自殘行為。

報導指出，A某會故意用毛毯堵住馬桶、同時不斷按沖水鈕，導致馬桶水淹到走廊上，進而發生漏水、漏電的危險現象，嚴重破壞保護所內的安全秩序，且屢次不聽保護所人員的指示，多次出言辱罵，甚至在新冠疫情爆發時將口水吐到保護所職員的臉上，還用腳重擊對方下巴，造成對方需治療2周。

▲▼摩洛哥籍30多歲男子在南韓犯罪後被關進保護所，疑慘遭所方非人道的虐待。（圖／南韓法務部）

▲A某暴力毆打保護所職員。（圖／南韓法務部）

同時，A某還會用窗戶尖銳處割自己的頸部、用頭部狠撞牆壁，不定時做出類似的自殘行為，猶如電影《薩滿》（靈媒）女主角敏被惡靈附身般，其行為根本難以控制，才導致所方人員出此下策。

南韓法務部表示，A某曾在去年10月、今年2月在派出所引起騷動，同時還曾威脅家庭式旅宿（Guest house）的經營者與其他房客，才會因此被判處刑事處分。

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