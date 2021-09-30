恐淪防疫破口！南韓有550萬人「死不願打疫苗」：擔心副作用

▲南韓國內至少有550多萬人表示，「無意願施打新冠苗」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年的新冠疫苗接種計畫即將進入第4季，安排60歲以上高齡者與醫療院所從事人員施打「加強針」第3劑、開放12至17歲青少年與孕婦施打輝瑞（BNT）疫苗，盼能在10月底至11月初達成全國7成人口完成2劑疫苗施打的目標，不過至今卻仍有550萬人不願接種疫苗，距30日意願登記截止期限只剩不到1天。

根據韓媒《News1》報導，南韓政府已確定將於10月底至11月初起，轉換現行防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），逐漸解封、恢復疫情前的日常生活。不過新冠預防接種應對促進團的統計卻指出，目前仍有588萬5646人未施打任何1劑的疫苗，為此南韓政府特別開放未接種者從18日起進行疫苗預約接眾意願登記，然而截至昨（29）日卻只有35萬6309人登記，預約比率僅6.1%。

報導指出，南韓第4波全國大流行之所以造成疫情迅速擴散，其新增感染者大部分是未接種者、或僅接種1劑疫苗者。根據統計，從今年7月4日至9月19日確診的10萬8646名成年人中，高達93%的人未完成2劑新冠疫苗接種；而2292名的重症患者中，則有95.6%未完成接種；至於280名死者中，也有87.5%的人未完成接種。

南韓保健福祉部曾於7日發佈一項報告，該報告針對全國1000名成年男女進行調查，結果顯示不願接種新冠疫苗的比率占所有未接種者高達14.5%。專家建議，政府應持續提供未接種者施打疫苗的機會，在疫苗到貨量更穩定的同時，仿效流感疫苗，讓這些人能隨時前往診所接種疫苗，否則疫情只會在未接種者族群間擴散，造成單日新增病例高達2000例以上。

同時，政府應針對接種疫苗者給予解封、鬆綁等獎勵措施，以此幫助提高接種率。而針對年輕族群因擔心異常副作用等問題而拒打疫苗，政府也應採積極態度予以說服。

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