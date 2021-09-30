新竹國慶晚會首移師空軍基地　全面預約制！線上搶票倒數

▲因應疫情，今年晚會現場僅開放1千位預約民眾入場，現場除了歌舞表演外，還將展示兩架20周年紀念塗裝幻象戰機。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市首場國慶晚會將前進空軍新竹基地舉辦，因應疫情，今年晚會現場僅開放1千位預約民眾入場，現場除邀請金曲歌后朱海君、詹雅雯等歌手熱情表演，還將展示兩架20周年紀念塗裝幻象戰機，除了精彩國慶晚會，假期間更有新竹光臨藝術節壓軸光雕秀、香山濕地藝術季，歡迎民眾前往玩爆新竹。

今年國慶晚會將於10月9日晚間在新竹市空軍基地登場，現場除了帶民眾一窺基地神秘樣貌，還有兩架20周年紀念塗裝的幻象戰機展示，國慶表演也緊扣在地連結，由創作才子李英宏搭配新竹第一女詩人陳秀喜詩詞，演繹對這片土地的熱愛、金曲歌后朱海君與僑生歌唱大賽冠軍演唱經典名曲、金曲歌王謝銘祐、金曲新人壞特與金曲歌后曹雅雯、台灣實力派樂團拍謝少年與Tizzy Bac惠婷等表演者的跨界演出。

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▲▼現場除邀請金曲歌后朱海君、詹雅雯等歌手熱情表演，還將展示兩架20周年紀念塗裝幻象戰機。

因應防疫，所有表演團體皆需通過快篩陰性才能入場表演；本次國慶入場民眾也全面採報名制，從10月1日中午12時起至10月3日中午12時止，於KKTIX平台開放線上報名，配合防疫，會場中全面禁止飲食，當天演出將另有線上直播，供線上觀賞。

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