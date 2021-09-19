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社會 社會焦點 保障人權

起底「送葬佛祖車」藏鏡人黑歷史　送分局長「一路好走」原因曝

記者陳凱力／新竹報導

前竹東分局長江建忠調動前夕，遭到地方勢力擺出蜈蚣鼓車相送，引起社會觀感不佳，新竹檢警懷疑幫派介入，火速成立專案小組指揮偵辦。17日警方攻堅拘提待補朱男，並傳喚相關人等共9人到案說明，其中主嫌朱男因恐有串證、滅證之虞，依侮辱公署罪嫌，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。本案也是國內罕見，因侮辱公署遭羈押禁見案例，據了解，新竹檢警將以強制手段，遏止黑幫囂張氣焰。

▲分局前「佛祖送葬」一路好走　4人涉「侮辱公署」遭羈押禁見。（圖／讀者提供）

▲佛祖車上跑馬燈寫著「一路好走」。（圖／讀者提供，下同）

15日下午1點50分在竹東分局門口前，有獅團及蜈蚣鼓隊擺出陣頭ㄧ事，當下經員警發現立即上前制止、驅離。16日，新竹縣警局局長吳敬田則放出重話「針對不法分子務必斬草除根，絕不容許在新竹縣轄境鬧事，『誰作亂就抓誰！』」。

新竹縣刑警大隊、竹東分局及刑事局偵一大隊共組專案小組，報請檢察官指揮後，17日會同刑事局除暴特勤隊，前往攻堅逮捕朱男，之後陸續傳喚8名相關人士到案說明，其中4人，因涉案情節再遭檢方傳喚。朱男則因涉侮辱公署罪嫌，遭檢方聲請羈押禁見獲准。

本案也是極罕見因涉及侮辱公署罪，遭攻堅、強勢拘提，後續還羈押禁見獲准的案例。據法界人士表示，侮辱公署罪為6個月以下有期徒刑，雖屬輕罪，但法律並無限制「輕罪不能羈押禁見」，本案因直接挑戰執法公權力，更是全台矚目案件，檢警都有默契將本案以從嚴、從速、從重的方向辦理，以防之後有樣學樣。檢察官為了杜絕地方勢力抱有僥倖鑽漏洞，昨日中秋連假第一天，還深夜親至前往向法官說明羈押理由，獲得法官支持。

據了解，35歲的朱男有公共危險、傷害、妨害公務等前科，初步調查非肅清名單，事發後，朱男發現事情大條了，才開始到處亂竄，躲避追查，警方才全副武裝、荷槍實彈前往攻堅帶人。

朱男坦承花了3.7萬找佛祖車、蜈蚣鼓、醒獅團前往挑釁，他辯稱，自己原本在竹東經營小吃，因為疫情關係，屢次遭竹東分局員警前往稽查，最後被迫關門大吉，心生不滿，才想在前分局江建忠離開前給他「洗臉」。但警方對朱男的說法仍有存疑，懷疑背後還有大哥指點，仍繼續向上溯源中。

▲分局前「佛祖送葬」一路好走　4人涉「侮辱公署」遭羈押禁見。（圖／讀者提供）

▲白獅與蜈蚣陣再分局前擺陣，遭到警車鳴笛驅離。

▲「送葬佛祖車」歡送分局長一路好走　侮辱公署被羈押！身分曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼朱男收到風聲後，開始四處躲藏，警方在中央支援下，動用除暴特勤隊前往攻堅抓人。

▲「送葬佛祖車」歡送分局長一路好走　侮辱公署被羈押！身分曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲「送葬佛祖車」歡送分局長一路好走　侮辱公署被羈押！身分曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼本案共有9人遭傳喚到案說明，其中主嫌朱男羈押禁見。

▲「送葬佛祖車」歡送分局長一路好走　侮辱公署被羈押！身分曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

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