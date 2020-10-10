馬英九眼袋無端遭綠營匿名攻擊　馬辦：陰溝鼠輩之卑劣行徑

▲國民黨中央升旗典禮，馬英九致詞。（圖／記者宋良義攝）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九10日於國民黨中家參加升旗典禮，受訪時提到在總統蔡英文執政下的國慶主視覺，只剩下「2020」跟「台灣」，我們的國號、紀元都不見了，讓中華民國在國慶中淪為配角，結果遭綠營人士匿名放話人身攻擊「跟他的眼袋一樣」。對此，馬前總統辦公室表示，遺憾，但不意外。

該報導指出，綠營黨政人士表示，主視覺部分，先不說蔡英文上任以來，包括國慶在內，各項活動的主視覺都廣受好評，被認為是「國家美學」的大升級，「馬前總統任內八年的國慶主視覺，甚至被人為是開國以來最醜」，「就和他現在的眼袋一樣，令人刻骨銘心」。

馬前總統辦公室指出，國慶主視覺設計缺少中華民國元素，媒體屢有評論，馬政府與蔡政府的國慶主視覺美感優劣，社會也有公評。

馬辦表示，民進黨自詡多元包容，黨政人士卻對不同聲音進行人身攻擊，還不敢具名，馬辦對此自甘淪為陰溝鼠輩之卑劣行徑，深感遺憾，但因十分符合綠營政黨人士一貫作為，因此並不意外。

對於這樣匿名攻擊，國民黨文傳會副主委鄭照新稍早回應，所謂的黨政人士，不要躲在後面人身攻擊，跳出來具名負責。請蔡英文總統正式回應，黨政人士是確有其人還是假消息放話來亂？是否認同該人士對馬總統外表的低俗攻擊？

鄭照新表示，對國家認同的凝聚原本就該透過公眾討論形塑，作為執政黨非但沒有討論的誠意與雅量，「反而用小混混的語言，淪為低俗語言的霸凌，實為自降格調，有損國家慶典的莊重。」

▲109年國慶大會，前總統馬英九出席觀禮。（圖／記者林敬旻攝）

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