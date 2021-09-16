「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」挑釁　新竹縣警局長：誰作亂就抓誰

記者陳凱力／新竹報導

原新竹縣竹東分局分局長江建忠在調任交接前一 (15) 日，遭到地方勢力請出蜈蚣鼓車陣頭「恭喜升遷、普天同慶」，其中還有送葬場合才有的舞白獅，以及跑馬燈「一路好走」的佛祖車，挑釁意味濃厚。新竹縣警局當日晚間發佈說明，「已經通知2團相關民眾到場說明，正了解事情原委，若有涉及不法，警方將依法偵辦，並持續強力掃蕩展現執法的決心。」今日新竹縣警察局局長吳敬田更重砲放話，針對不法分子務必斬草除根，絕不容許在轄境鬧事，「誰作亂就抓誰！」

▲新竹縣警局長吳敬田今日交接典禮後受訪表示，針對不法分子務必斬草除根，絕不容許在新竹縣轄境鬧事，誰作亂就抓誰！左起：刑大大隊長陳榮標、新湖分局長林鼎鈞、局長吳敬田、竹東分局長林明鋒。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣警局表示，昨(15)日下午1點50分在竹東分局門口前，有獅團及蜈蚣鼓隊擺出陣頭ㄧ事，當下經員警發現立即上前制止、驅離。經調查，因竹東警方針對轄內多次執行肅槍、緝毒、掃黑、打詐等專案，強力掃蕩不法，導致不法人士心生不滿，藉恭賀分局長榮調為由，僱請獅隊、蜈蚣陣頭行經竹東分局，分局已通知2團相關民眾到案說明，了解事情原委，持續溯源清查背後指揮操縱分子，若涉及不法，警方有信心、決心揪出幕後教唆老大依法偵辦，一網打盡，絕不姑息。

▲蜈蚣陣中的佛祖車上還有跑馬燈「一路好走」與送葬場合才會出現的舞白獅，挑釁意味濃厚。（圖／讀者提供）

局長吳敬田今日在交接儀式後受訪時表示，警方一直以來戮力從公維護地方治安，8月份就已經掃蕩幫派組合4件、逮捕不法分子29人，另查獲槍砲4件4人，起獲1把制式手槍、1把土製獵槍、2把改造手槍；各類毒品案件75件78人及2件詐欺機房。未來仍將持續強力掃蕩作為，杜絕不法勢力入侵。

▲▼白獅面朝竹東分局一路狂舞，作勢要進入，後來被警車鳴笛阻擋、員警制止才作罷。

吳敬田更撂下重話，「針對不法分子務必斬草除根，絕不容許在新竹縣轄境鬧事，『誰作亂就抓誰！』」此外，針對肅槍、緝毒及打詐各項治安重點工作持續進行，不因疫情影響打擊犯罪的職責，秉持「除惡務盡、溯源刨根」原則，針對幫派份子「一波一波掃、一個一個抓」，讓新竹縣治安保持平穩，並宣示竹縣警掃蕩不法黑幫及維護治安的嚴正執法決心」。

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