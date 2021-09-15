「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」賀分局長榮陞　他見BUG狂笑：青天再世

記者陳凱力／新竹報導

警政署13日發布各縣市警局重要人令，全台87名高階警官進行調整，將在本周四(16日)辦理交接與到任；消息一出，新竹縣竹東分局今日下午竟出現蜈蚣鼓車前往分局門口放鞭炮「恭喜升遷、普天同慶」，慶祝分局長江建忠調派至宜蘭縣三星分局。

▲竹東分局前今日下午出現蜈蚣陣，歡送分局長江建忠調任。（圖／讀者提供，下同）



2段蜈蚣陣「恭喜升遷、普天同慶」的影片快速流傳，不只新竹員警、地方人士、網路群組迅速發酵，就連其他縣市員警也紛紛收到消息。

江建忠2019年5月間從嘉義竹崎分局調往新竹縣竹東分局時，竹崎分局前就發生過一次「放鞭炮狂賀、歡送江建忠」，當時江建忠接受媒體採訪時解釋，自己在工作上要求較嚴格，難免造成同仁負擔，會記取經驗，做適當調整。





▲蜈蚣陣中出現佛祖車與舞白獅。

據悉，當時竹崎鄉中華路鬧市攤商，因不滿分局每日派5名員警站崗維護交通，影響生意，多次陳情，江建忠均不為所動，才因此產生後續一連串不滿。

今日下午1點多，竹東分局前再次出現「蜈蚣鼓陣」歡送江建忠，陣頭中還有經常在送葬場合出現的前導「佛祖車」，與2隻舞白獅；2隻白獅面朝竹東分局起舞，佛祖車則在另一頭等待，現場鑼聲震天，引起不少民眾圍觀，拿出手機錄下畫面。

地方人士表示，江建忠執法嚴格，堅持黑白分明，地方勢力多次想與其建立友好關係，不止無從下手，還頻頻碰壁，當時勢力大佬們履戰屢敗，最後只好消極的要求下面人「沒事不要招惹竹東分局」。

▲陣頭中掛有「恭喜升遷、普天同慶」標語牌。

地方人士直言，江建忠說一不二、辦案辦到底，不留情面，平時也不與人應酬「交陪」，真的難搞，但也坦言，江建忠這種做法，才是身為警察應堅守的道德，此次的「歡送蜈蚣陣」，看似是地方人士在沾沾自喜，給江「漏氣、洗臉」，殊不知反而讓江建立起青天形象，為他建立好名聲。

據當地居民透露，這次的蜈蚣鼓其實是分屬2個地方勢力出動的，就影片中的蜈蚣鼓車、佛祖車、2人白獅陣容來看，花費約3萬元上下；但令人意外的是，傳言表示，此次歡送是下面人私做主張，大佬們根本不知道底下人又招惹「竹東分局」，影片隨著網路快速發酵，接洽陣頭的人，恐要先承受大哥怒火。

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