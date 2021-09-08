國慶主視覺曝光！「金陽雙十」展現疫情台灣與各國互助、民主同盟

▲2021年國慶主視覺設計曝光！「金陽雙十」象徵疫情台灣與各國互助、民主同盟、團結。（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

雙十國慶即將來臨，國慶籌備委員會今（8）日公布由文化總會推動的國慶主視覺設計，設計師馮宇以「民主大聯盟．世界加好友」為主題，設計出「金陽雙十」的主視覺LOGO，展現台灣在疫情之下與各國友善互助，民主同盟、團結一致的信念與精神。

文化總會提到，今年力邀曾經為總統府建築百年活動設計主視覺的「IF OFFICE」馮宇，為國慶主視覺操刀，而「金陽雙十」的主視覺設計，也將應用在今年國慶的多項文宣品及會場佈置上。

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▲今年國慶主視覺LOGO「金陽雙十」。（圖／文化總會提供）

文總表示，面對肺炎疫情席捲全球，台灣與同樣堅信民主自由的國家，透過口罩、疫苗以及防疫經驗，互助深化合作，成為彼此真誠的抗疫夥伴，今年國慶主視覺LOGO「金陽雙十」，以陽光金為主色調，代表「不放棄終會迎來的耀眼陽光」，同時織入象徵熱情的桃紅色與自由的明亮綠，致敬每一位在動盪中依然努力不懈、堅守崗位的台灣人。

▲國慶大會邀請卡封面示意圖。（圖／文化總會提供）

文總也指出，以繩線交織而成的扭結的雙十主體，呈現「民主大聯盟．世界加好友」團結堅定的友誼意象，和台灣獨特的樞紐地理位置。此外，馮宇以四面八方匯聚而來的六股線條，則代表民主、自由、人權、平等、和平與希望，「正因為這些共同的價值信念，讓台灣團結一志，迎向國際。」