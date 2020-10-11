新竹男雙十國慶落海　值勤海巡眼尖救援



▲一名男子在國慶日當天不慎落海，海巡人員發現後趕緊救人。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

海巡署艦隊分署新竹海巡隊勤務人員，於10日下午在新竹漁港碼頭執勤時，發現一民眾落海，海巡人員隨即啟動救援機制。落海民眾救上岸後，人員趕緊施作CPR直到救護車抵達，再交由消防人員後送國軍新竹醫院急救。

新竹海巡隊10日下午2時許在新竹南寮漁港巡邏發現有民眾落海，海巡人員先以無線電通報值班室，通知其他同仁緊急支援，並立即至浮船台處持救生圈下水救人；另該隊值班室同步通知在隊待命同仁及新竹市消防局第一大隊南寮分隊前往協助救援。

落海民眾由海巡隊執勤人員合力將其救援上岸至碼頭平台處，並同步實施CPR直到救護車抵達，交由消防人員後送國軍新竹醫院。

新竹海巡隊表示，民眾從事海上活動應隨時注意安全，對於家中成員外出應予以關心，務必小心謹慎。若有發現不法或任何需要，也請多利用「118」免費報案電話，海巡署獲報後將立即前往處理。

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