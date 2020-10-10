今23:59前留言！超質感「國慶口罩」限時送...中衛+22通路曝光

▲國慶紀念口罩。（圖／翻攝自臉書／CSD 中衛）
記者周亭瑋／綜合報導
為了歡慶2020雙十國慶，中衛特別設計出紀念口罩，除了贈送給國慶大典的觀禮嘉賓，同時也與22家通路合作，民眾只要在各大粉專相關文章底下留言，就有機會能免費獲得國慶紀念口罩啦！
這款國慶紀念口罩，採台南新銳設計師曾國展的「多元聲音」設計理念，用聲波線條為主體，主色為「榮耀金和溫暖橘」，並以「湖水綠與優雅紫」為輔。
中衛行銷經理周令怡表示，國慶口罩採用與「金馬聯名口罩」同樣的高彩度數位印刷技術，完整呈現原創者的設計理念。值得一提的是，中衛與22家通路合作，讓更多人有機會能收藏雙十紀念口罩。
▲109年國慶大會。（圖／記者林敬旻攝）
只要於今（10日）晚上11點59分以前，在中衛臉書粉專下留言，「台灣，祝你生日快樂！10/10我會在__為你慶生！」即擁有參加抽獎的資格，而公告得獎時間為10月16日，得獎者請於3天內，私訊回覆郵寄區號、地址、姓名、電話等相關資訊，否則視同放棄資格；至於其他通路則依各粉絲團規定為主。
【參與活動通路】
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能走到今天，因為有你。 #祝福有小驚喜請看第一則留言 #雙十國慶大會指定使用中衛CSD國慶口罩 #國慶籌備委員會授權中衛合作通路一起普天同慶 #留言處看所有參與夥伴由 CSD 中衛發佈於 2020年10月9日 星期五