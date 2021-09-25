新竹獅子會再爆「無罩群聚還沒隔板」　業者喊冤回應了

▲有網友檢舉，新竹某獅子會無罩群聚，還未保持安全距離。（圖／翻攝臉書）



記者陳凱力／新竹報導

國內仍在防疫二級警戒，日前北市某獅子會才被爆料，會長交接晚宴上未遵守防疫規定，無罩敬酒、拍照，新竹獅子會近日也中槍，遭投訴9月16日的宴會上，違反防疫規定，無罩合照。對此，新竹市衛生局也於今日收到通報後展開調查，若認定違法，將針對業者與行為人依《傳染病防治法》開罰6萬元到30萬元罰鍰。

民眾投訴，新竹某獅子會本月16日舉行月例會時，多名獅友未戴口罩肩並肩合影，甚至餐桌未設隔板、未保持安全距離。照片被其中一名獅友張貼網路，因此遭到舉發。

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新竹市衛生局表示，疫情期間餐廳需做好隔板或採梅花座，建議優先使用個人餐，團體進行集會人數限制為室內80人，室外300人，且需做好相關防疫措施。新竹市衛生局對此表示，將派員進行稽查，如有重大違規或屢勸不聽者將依「傳染病防治法」開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

▲▼餐廳業者表示，均按規定以梅花座方式入坐、上餐，而市府也表示，外戴口罩的認定還需要調閱其他相關資料，才能認定有沒有違法。

《東森新媒體ETtoday》致電餐廳業者求證，餐廳表示，當日館內有不只1組的社團聚餐，不過，疫情期間餐廳皆嚴格遵守防疫規範，採梅花座用餐方式，原本10人桌皆只入坐5人、上5人份菜餚，在餐廳入口處，也都設有看板提醒用餐民眾，遵守防疫規範，若看到民眾未戴口罩，工作人員也會提醒，但由於場地採包廂，屬非開放空間，若民眾進場後拿下口罩，實屬個人行為。

由於貼文者並未貼上影片，照片中的餐桌看起來是上菜前，還未開始用餐的時候，未戴罩合影部分，還有幾人手上拿著口罩，是不是拍照時為了畫面短暫拿下，尚不得而知。

新竹市府表示，若只為了拍照畫面「短暫幾秒」的拿下口罩，一般並不會苛刻重罰，不過目前還未確實掌握其他資料，的確還無法認定是不是違反規定，若違規屬實，才會依法開罰。

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