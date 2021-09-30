陳柏惟挺萊豬反疫苗　林為洲嗆敢做不敢當：你這樣還要1打35？

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，國民黨立委林為洲、李貴敏、林奕華30日痛批，陳柏惟在立法院表決萊豬、採購疫苗都投下反對，回到台中宣講卻是講另一套，抹黑國民黨團提案為自己辯護。林為洲嗆聲，敢在立法院投反對票，回去跟老人家講另一套，「你這樣1個還要打35個嗎？」

▲立法委員林為洲、林奕華、李貴敏召開「說一套做一套 刪Ｑ還人民公道」記者會。（圖／記者李毓康攝）

林為洲表示，陳柏惟罷免案是台中第二選區的公民權，今天站出來召開記者會，是因為最近陳柏惟在各地宣講、辯護自己在立法院的行為，包括表決萊豬、疫苗進口等，宣講的說詞讓人無法接受，這些質詢內容有跡可考，不能在立院和街頭宣講完全不同，要予以反駁。

李貴敏說，民進黨執政荒腔走板，立委有無盡到監督執政黨的功能？原則上對於罷免要尊重選區選民，但必須讓真相攤在陽光下。她指出，當立法院極力反對萊豬進口，陳柏惟卻對外說美豬味美汁多要多吃，讓民眾誤以為萊豬不會侵害健康；大家想追究3+11破口，陳柏惟也投下不同意，依然支持民進黨的黑相作業。

林奕華強調，罷免案尊重台中人的選擇，但立法院的事情不要在外面亂講，抹黑國民黨團的提案，她痛批，當時修訂學校衛生法23條時，國民黨、民眾黨、時代力量立場一致，唯一只有陳柏惟完全配合民進黨，彷彿是民進黨的不分區立委。

▼國民黨團提案擴大疫苗採購，陳柏惟投下反對票。（圖／林為洲辦公室提供）