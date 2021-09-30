吳景欽／掛零的法官評鑑

▲2020年修正的《法官法》實施後，人民可直接向法評會提出法官評鑑，一年以來，由人民提出的146件案件卻無一件成立。（圖／視覺中國）

從去年（2020）7月17日開始，人民可直接向法官評鑑委員會提出法官評鑑，但實施一年以來，由人民提出146件的案件，卻無一件成立。如此的結果，是否能完全歸結於人民不懂法律，恐有相當疑問，或許也該檢討現行的法官評鑑程序到底有何問題。

在去年新修正的《法官法》實施後，因人民可直接向法評會提出法官評鑑，就少了司法公益團體的事前篩選程序，這雖可減少法官評鑑的障礙，卻必帶來申請案件的增加。再加上，原本法評會認為成立評鑑時，還須送請監察院，由其決定是否移職務法庭，但在新法實施後，法評會可直接移送職務法庭。換言之，在前階與後階的篩選機制全數消除下，是否使法評會對於人民申請案件，採取自我限縮，實值得未來觀察。

其次，在人民申請法官評鑑時，是否可聲請閱卷，乃完全由法評會來裁量，這必造成資訊獲取的困難。尤其法評會的審理，乃採取書面審理為原則，是否請當事人到場陳述意見，也屬於其裁量權，凡此種種，就使法官評鑑程序完全處於一種秘密審理的狀態。尤其如承辦案件有所拖延，並非可成為評鑑理由，而是必須情節重大才屬之，但關於情節重大與否，乃屬極為不確定的概念，若法評程序不公開，也不辯論，最終做出不成立評鑑的決定，勢必為人所詬病，致容易落入黑箱的口實。

更值得關注的是，關於法評會的組成，除法官代表3人、檢察官代表1人、律師代表3人外，尚有所謂社會公正人士的加入。但社會公正人士僅為6人，並未過半，且此6人的產生，是由法務部與律師公會推薦，然後由司法院為遴選聘任，故這6位算不算是公正人士，讓人產生極大的困惑與懷疑。

也因此，在法評會具有對法官移送職務法庭為懲戒的權力下，其整個程序就有重新審視之必要。換言之，即便其並非法院，但在其承擔法官懲戒與否的重大權限下，其程序也應近於司法程序。不僅應賦予當事人有閱卷權，也應開啟言詞辯論，以讓兩造有充分對話與辯論的機會。

更重要的是，關於法評會的組成，非屬法律人的數目一定要過半，甚至達三分之二。同時，對於此等外部人選出的所謂大水池（pool）一定要擴大，甚至為避免過度菁英化，宜比照國民法官的選出，即只要滿23歲且受有國民教育，即有被抽選的資格。畢竟，只有讓法評會具有外部性、民主性，才能免於官官相護的質疑。

好文推薦

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

吳景欽／打疫苗後猝死 以病死簽結怎救濟

吳景欽／自由與防疫誰重要？法國的健康通行證可行嗎



●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。