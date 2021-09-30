　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／掛零的法官評鑑

▲▼評鑑，淘汰，出局，司法官評鑑，法官評鑑。（圖／視覺中國）

▲2020年修正的《法官法》實施後，人民可直接向法評會提出法官評鑑，一年以來，由人民提出的146件案件卻無一件成立。（圖／視覺中國）

從去年（2020）7月17日開始，人民可直接向法官評鑑委員會提出法官評鑑，但實施一年以來，由人民提出146件的案件，卻無一件成立。如此的結果，是否能完全歸結於人民不懂法律，恐有相當疑問，或許也該檢討現行的法官評鑑程序到底有何問題。

在去年新修正的《法官法》實施後，因人民可直接向法評會提出法官評鑑，就少了司法公益團體的事前篩選程序，這雖可減少法官評鑑的障礙，卻必帶來申請案件的增加。再加上，原本法評會認為成立評鑑時，還須送請監察院，由其決定是否移職務法庭，但在新法實施後，法評會可直接移送職務法庭。換言之，在前階與後階的篩選機制全數消除下，是否使法評會對於人民申請案件，採取自我限縮，實值得未來觀察。

其次，在人民申請法官評鑑時，是否可聲請閱卷，乃完全由法評會來裁量，這必造成資訊獲取的困難。尤其法評會的審理，乃採取書面審理為原則，是否請當事人到場陳述意見，也屬於其裁量權，凡此種種，就使法官評鑑程序完全處於一種秘密審理的狀態。尤其如承辦案件有所拖延，並非可成為評鑑理由，而是必須情節重大才屬之，但關於情節重大與否，乃屬極為不確定的概念，若法評程序不公開，也不辯論，最終做出不成立評鑑的決定，勢必為人所詬病，致容易落入黑箱的口實。

更值得關注的是，關於法評會的組成，除法官代表3人、檢察官代表1人、律師代表3人外，尚有所謂社會公正人士的加入。但社會公正人士僅為6人，並未過半，且此6人的產生，是由法務部與律師公會推薦，然後由司法院為遴選聘任，故這6位算不算是公正人士，讓人產生極大的困惑與懷疑。

也因此，在法評會具有對法官移送職務法庭為懲戒的權力下，其整個程序就有重新審視之必要。換言之，即便其並非法院，但在其承擔法官懲戒與否的重大權限下，其程序也應近於司法程序。不僅應賦予當事人有閱卷權，也應開啟言詞辯論，以讓兩造有充分對話與辯論的機會。

更重要的是，關於法評會的組成，非屬法律人的數目一定要過半，甚至達三分之二。同時，對於此等外部人選出的所謂大水池（pool）一定要擴大，甚至為避免過度菁英化，宜比照國民法官的選出，即只要滿23歲且受有國民教育，即有被抽選的資格。畢竟，只有讓法評會具有外部性、民主性，才能免於官官相護的質疑。

好文推薦

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

吳景欽／打疫苗後猝死　以病死簽結怎救濟

吳景欽／自由與防疫誰重要？法國的健康通行證可行嗎

●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
快訊／機師居檢「偷吃空姐」　華航懲處出爐
印度神童曝「雙星相合」恐怖時間點！　災難降臨全球難躲
快訊／北市信義區步道　驚見「男上吊亡」！
挖眼男嗆「我有免死金牌」最多關5年！　精神科醫曝無奈
鄭爽突PO「前男友激戰小三床照」！　辣嗆：還有高清版
「打BNT原液」增3人住院！　男大生心跳飆120、手臂不舉
《天堂W》11/4上市！台灣第一波　全球已千萬人預約
美國要台積電交出機密資料！最大股東回應了
狂叫外賣！24歲陸男腹痛急診「體內全是牛奶血」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

湯文章／人民請求法官評鑑為何都不成立

檢察官情緒智商列入考評　院檢盼加速淘汰不適任司法官

高雄檢座：「你的辯護人裡面有人吸毒？」檢評會請雄檢查辦

人民請求法官評鑑6百多件均不成立　民間司改會：司法官都適任？

當事人請求法官評鑑622件竟全都不成立！何俊英：應給機會補正

以羈押恐嚇共犯證人說出不利案情　桃院法官何宇宸遭罰款3月薪俸

使喚女助理刮痧按摩　竹院法官吳振富遭免除法官轉任司法事務官

偷拍女法官電腦私密照　桃園地院男法官遭判5個月

吳景欽／掛零的法官評鑑

李善植／網購商品的7天猶豫期非試用期

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

吳景欽／掛零的法官評鑑

李善植／網購商品的7天猶豫期非試用期

10款「牛仔單品」穿上就是潮！腰間挖洞微性感、Off-White隕石坑太另類

藍鳥勝洋基保住外卡希望　紅襪優勢不在！水手僅差0.5場勝差

大陸男網紅「奶音撒嬌吃桃桃」GG了！慘遭永久封殺　崩潰求饒：原諒我

緊鄰大安捷運站！北市蛋黃區52坪「8房3衛」無人屋　拍賣底價曝

快訊／「女戰神」陳玉珍再出招！　搬行軍床守立院議場大門

呂彥青VS布雷克　運彩開盤看好統一獅

饒慶鈴請中央提供蟲害釋迦批號溯源　增購農改場研發清潔機

AZ下午再一批貨到！台灣總公司：9月總計提供175萬劑給台灣

謊報漁網遭綠能公司發電工程毀損　12人「詐賠償金」被起訴

稻葉篤紀正式缷下日本監督　淚流滿面感謝老婆小孩

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

法律熱門新聞

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

吳景欽／掛零的法官評鑑

犯罪卻不處罰　檢方「微罪不舉」

劉彥君／地上權住宅知多少

狼警性侵當事人　二審判4年半

給說法／高雄氣爆案為何廠商都無罪

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

李善植／網購商品不滿意都可退嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／精神病人就該送醫隔離？

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

更多熱門

相關新聞

過期3年原料製「蝦味先」海削2500萬　裕榮老董判囚定讞

過期3年原料製「蝦味先」海削2500萬　裕榮老董判囚定讞

裕榮食品公司涉用過期原料生產「蝦味先」等食品販售牟利，檢調查出不法所得2500多萬元，公司董事長洪宗喜等3人，被依照《食品衛生法》等罪，提起公訴。一審將洪男等人判刑2年到2年10月不等刑期，二審輕判洪男1年8月，餘2名被告獲判緩刑。洪男上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞，將發監執行。

為友人出氣槍殺他女友　男友無罪遭改判殺人

為友人出氣槍殺他女友　男友無罪遭改判殺人

國安法重要　蔡清祥：擬提升二審偵辦

國安法重要　蔡清祥：擬提升二審偵辦

毒品原料交民眾保管　蔡清祥：盼能儘早銷毀

毒品原料交民眾保管　蔡清祥：盼能儘早銷毀

黑幫直播私刑　父母目睹兒遭打死

黑幫直播私刑　父母目睹兒遭打死

關鍵字：

法律司改人權吳景欽法官評鑑法評會法官法司法官國民法官

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

美國強開台積電！　限11月8日前交出最高機密＋客戶名單

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面