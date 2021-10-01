致力未來美景　更生人王柏堯：是因為責任，改變了我





▲王柏堯出獄後自行創業。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／綜合報導

更生人王柏堯30來歲就因案入獄服刑，在獄中他深思，絕對不能再走回頭路。因此在出獄後，選擇了勞力付出、工作環境都差的景觀工程工作。「是因為責任，改變了我。」因為家人的愛，讓他決定這輩子都要對家人負責；工作再苦，環境再差，「我會堅持下去！」

第一眼見到王柏堯，高大、壯碩，一問年紀，才剛滿35歲，但言談間卻散發一種成熟的味道。高中時代是HBL（高級中等學校籃球聯賽）甲組球員，大學也念了法律系，看似擁有大好前程，但卻因為一時走錯路，被依照詐欺罪判刑；也因為是法律系畢業，法官認定他熟悉法律，因此不給易科罰金，讓他入監服刑。

在獄中的時間，讓王柏堯更加認識自己，家人不離不棄的愛，讓他想對家人負責。另外就是思考的層面變得更廣，不想再走回頭路，所以開始計畫下一步。原本就對園藝、工程有興趣的王柏堯，在獄中就決定，出獄後要朝著園藝工程發展。也因為早有計畫，王柏堯一切按部就班，知道要購買什麼機具、什麼時間要成立公司、成立公司需要什麼資料，他的心中，早有一份藍圖。

▼一開始，王柏堯並不順利。（圖／記者湯興漢攝）

但人算不如天算，重回社會工作後，還是沒這麼順利。父親與王柏堯騎著機車，在北部的山區，挨家挨戶的按門鈴，表明自己有園藝專長，希望幫忙整理庭園，賺取金錢。在嘗試數個月後，終於買下第一部機具，也慢慢開拓王柏堯的事業版圖。

他的景觀工程公司成立3年了，雖然規模不大，但王柏堯非常珍惜。期間更生保護會台北分會也經常來探望他，並協助貸款，幫助王柏堯度過事業上的難關。對於更保的協助，王柏堯說「真的有感受到他們的幫助！很多細節，他們都會關心到，幫我們處理到。」但王柏堯也為更保抱屈，認為政府的政策沒有完全支持更保，導致更保在許多方面無法發揮更多的功能。

▼對家人的責任，是支持王柏堯走下去的力量。（圖／記者湯興漢攝）