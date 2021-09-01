當事人請求法官評鑑622件竟全都不成立！何俊英：應給機會補正

▲《法官法》增加「當事人與被害人可直接請求評鑑」之機制，1年來622件竟全都不成立。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

《法官法》部分條文修正後，當事人與被害人可直接請求評鑑，不過新制實施1年來，總計有622件聲請案，但全數「不成立」。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，其中確實可能有濫訴，但審查委員也不要把全數都當成濫訴，若可補正就應給民眾補正的機會，該調查就主動查閱卷證。

《法官法》部分修正條文2019年7月間立法院三讀通過，增加「當事人與被害人可直接請求評鑑」之機制，另外請求評鑑的當事人也可聲請調查證據、閱卷等權利。修法通過後，司法院長許宗力隨即發表聲明，樂觀期待「未來將能夠更有效地揪出傷害司法公正性的不適任法官。」他也說要「重新打造一種願意自我反省的司法文化。」

不過新制上路1年後，「當事人與被害人可直接請求法官評鑑」的新制竟然只是空中畫大餅，看得到、吃不到！

根據司法院統計，這一年來總計有622件當事人或被害人請求法官評鑑的聲請案，但經過評鑑委員開會審查後，全部「不成立」。也就是平均每一週約有12件當事人或被害人請求法官評鑑，但是全都被駁回、不成立。

對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，不可否認確實有濫訴的案件，存在這6百多件案件裡；但這6百多件，不可能全都是濫訴。何俊英認為，讓人民請求評鑑的目的，就是要逐漸拾回人民對司法的信心，制度才剛起步，案量雖然繁重，但評鑑委員仍應積極調查「做口碑」，這才能一點一滴的贏得人民對司法的信賴。

何俊英進一步表示，委員們應避免以「程序要件不符」就直接駁回，應該要給予人民補正的機會。他舉例，如果當事人質疑司法官開庭態度不佳、遲到、不正訊問、羞辱、未給予陳述意見機會等等，評鑑委員應該可以調取法庭錄影錄音，進行勘驗後，確認有無此等情事；更可因此在決議書內敘明，這樣才能減少當事人的質疑。

▼何俊英。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）