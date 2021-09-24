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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

檢察官情緒智商列入考評　院檢盼加速淘汰不適任司法官

▲審判，法槌，司法，司法不公，正義，再審。（圖／視覺中國CFP）

▲情緒智商將列入檢察官考評。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出諸多不當言詞，讓在場律師不適，請求評鑑。對此，法務部長蔡清祥發出聲明，對其行為深表痛心，之後蔡清祥更說，未來要把「情緒智商（EQ）」納入評核，加速淘汰不適任的檢察官；司法院也表示，若法官言行不當侵害人民權益，必從嚴處理。

根據檢察官評鑑委員會決議書指出，趙期正2019年11月偵辦某毒品，訊問被告時趙期正竟然說出：「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？還是說你辯護人有病？在抽大麻？……你在刑事局等候律師到場前，你有跟承辦員警表示，……這些辯護人其實都不是你請的，而且疑似精神狀況不穩定、有濫用藥物的情形。」另外趙期正也對被告說：「你不喜歡某律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以。」因此被律師聲請評鑑。

對此，蔡清祥發出聲明「法務部深表痛心，除責令職務監督機關儘速依法查處以正綱紀外，法務部也重申對於不適任司法官加速淘汰之決心。」「身為檢察官代表國家追訴犯罪，辦案程序本應嚴守刑事訴訟法及相關辦案規範，一言一行更應恪遵檢察官倫理規範等公務員職務規範，並要以最高道德標準自我要求，唯有自律、自重及自愛，一切依法行事，才能得到人民的認同。若有行為不當而戕傷檢察官之信譽者，法務部也將依法嚴懲，若有不適任者，亦將依法淘汰，以匡正檢察官之價值。」

蔡清祥之後也對外表示，「情緒智商」也是很檢察官適任與否的重要項目。因檢察官被賦予追訴犯罪的權力，也是維護正義的角色，處理案件時，更應控制好自己的情緒，避免用高高在上的心態，影響犯罪偵查與司法信賴。所以他認為，少數情緒控管不佳的檢察官，若無法改善，勢必影響人民對於整體司法的觀感，如若屢勸不聽、違反檢察官倫理規範情節重大，可能移送懲戒，加速淘汰不適任檢察官。

另外司法院也指出，在2017年間就已經把「開庭態度不佳、怠於執行職務、敬業精神不佳、嚴重違反辦案程序、言行不檢」等等項目，列為法官職務評定參考因素。所以如果有法官言行不當，侵害人民權益，司法院絕不姑息，從嚴處理。

▼法務部長蔡清祥，盼望加速淘汰不適任檢察官。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

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