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社會 社會焦點 保障人權

使喚女助理刮痧按摩　竹院法官吳振富遭免除法官轉任司法事務官

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹地方法院法官吳振富，遭職務法庭懲戒。（圖／記者王致凱攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹地院民事庭法官吳振富，疑似隨意使喚女助理，監察院調查後，發現他使喚女助理為他刮痧、按摩，使法官助理深感受辱及不適；另外他還要求女助理處理出考題、看房子等私事，因此監察院將他彈劾，送司法院職務法庭議處。職務法庭20日判決免除他的法官職務，轉任桃園地院司法事務官。

法官評鑑委員會1年多前受理本案後，進行調查，發現吳振富長期要求法官助理在公務時間或下班後，幫忙處理與公務無關的私人事務，包括送洗衣物、付帳單、代為尋找子女家教、規劃家庭旅行、查詢適合的不動產物件及代看房子等等，而法官助理畏於法官權威，擔心工作遭剝奪，不敢拒絕。

此外，吳振富還使喚女助理為他刮痧、按摩，讓女助理以手指沾取萬金油直接接觸吳振富身體皮膚，過程中關閉門窗、鬆解衣扣、裸露頸項，使女助理深感受辱及不適；女助理曾口頭拒絕，但吳振富以全程均有第三人在場為由，仍堅持要求女助理刮痧、按摩。女助理再次以line拒絕，吳振富竟惱羞成怒，之後長達1個月時間，對女助理態度顯具針對性，施以不當職場壓力。

不只如此，吳振富還利用職務之便，要求同仁與他共同在院內分機表上勾選面貌姣好之女性同仁名單，並於上班時間要求該名女同事到辦公室，探詢女同事的感情狀況。法評會認為這是公器私用之不當行為，將他送監察院調查，監察院也認為他「要求女性法官助理，在緊閉門窗之辦公室內，為其按摩、刮痧，並令其他同事在場觀看，多達4次，以上各節核屬言行不檢，嚴重違反法官倫理規範情節重大。」全票通過彈劾，並送懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭在20日作出宣判，合議庭認為吳振富的行為確實不檢、情節重大，因此判決免除法官職務，轉任桃園地院的司法事務官。
 

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