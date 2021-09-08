　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

▲▼日本,新冠,接種疫苗。（圖／路透）

▲施打疫苗後產生不適者的被害補償制度缺乏正當程序保障，使得這一條被害者補償道路更顯漫長。（圖／路透）

由於施打疫苗而猝死者，欲證明因果關係的存在，才能請求國家賠償，實有相當的困難，故基於福利國家原則，就有被害救濟補償的制度產生。只是現行的被害補償制度，缺乏正當程序之保障，就可能因此喪失當初的立法目的。

關於接種疫苗而被害，於英美法系向來認為主權免責，並以國王不能為惡之理，否定國家賠償責任。只是隨著時代變遷，此種帶有專制色彩的想法，也逐步受到挑戰，而轉向裁量免責的方式處理。

預防接種是為實踐國家的健康政策，故為避免製造疫苗的廠商受求償，這種裁量免責的範圍，也會擴及疫苗製造的廠商。只是如此的免責，就使可能受疫苗副作用而受害的民眾，必須自我承擔風險，實非現代福利國家該有的現象，也就有了預防接種的被害救濟制度。

相對於此，在我國，對於因預防接種而被害，國家與製造者是否可因此免除任何法律責任，實無任何法律明文。也因此，當國家以緊急授權的疫苗，並因此給予製造者免責的聲明，是否具有法律效力，實屬有疑。惟證諸現實，疫苗受害者即便要向廠商或國家求償，必得面臨小蝦米對抗大鯨魚的窘境，可能因此卻步。也因此，《傳染病防治法》第30條第1項才規定，於預防接種被害，可以向國家請求被害補償。此被害補償採取無過失責任，且並無要求因果關係，而是採取有高度關聯即予以救濟的方式，以能讓被害者，迅速獲得補償。

只是目前被害補償的相關實體與程序規定，竟是完全委由衛福部以頒布《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》來補充，法定性實有不足。而根據此辦法第9條，對於被害救濟的請求，必須設立被害救濟審議小組，但根據第10條，此小組成員為19到25人，涵蓋醫療衛生、解剖病理、法學專家、社會公正人數，但僅言明，法學專家與社會公正人士不得少於三分之一，且又是由衛福部自行委任，其外部性明顯不足，也難脫球員兼裁判之質疑。

而依據辦法第12條，申請人雖可聲請到場陳述意見，但是否能到場，也是由審議小組決定，且就算到場，能否有律師或輔佐人陪同，以及能否自請相關領域的專家出席，此辦法全付之闕如，致使被害救濟程序形成一種獨斷，甚至是秘密審議。也因此，原本應該是較請求國賠寬鬆的被害補償，還是得在不予救濟後，繼續走向行政法院為救濟，既是漫漫長路，也不易取得勝訴。

為符合正當程序的要求，對於被害救濟補償，必須有更嚴謹的規範，並強化對申請人的程序保障。尤其是審議小組的成員，實不宜由主管機關自行委任，而應是徵集相關領域的專家、學者，形成一個大水庫，而當有案件申請時，再由此抽選出委員，以來保證審議的公正性。更重要的是，對於被害申請，家屬所要的是真相，而不是金錢，唯有公正、公開、客觀的正當程序，才能使人信服。

好文推薦

吳景欽／打疫苗後猝死　以病死簽結怎救濟

吳景欽／自由與防疫誰重要？法國的健康通行證可行嗎

吳景欽／從砍頭殺母案談複數精神鑑定是否必要

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
埃及爸是「幼兒園群聚源頭」？陳時中這樣說
陳時中籲「4情況」盡速就醫　有症狀別上班、上課
快訊／網瘋傳本土暴增50例！指揮中心怒：已立案偵辦
孕婦拒PCR「臨盆竟確診」！　北市府回應了
幼兒園群聚再+6　2幼童奶奶「探孫確診」
新北幼兒園Delta「與長榮無關」　鄉民瞪大眼：誤會機師了
快訊／機師確診案　283人採檢結果出爐！
快訊／新北幼兒園群聚擴大！22人驗出陽性
快訊／幼兒園群聚確定Delta！定序結果「和機師不同」
今7本土「全在新北市」！　6例幼兒園群聚、1感染源不明
快訊／今增7例本土「幼兒園群聚相關+6 」
LIVE／幼兒園群聚「確定Delta」　陳時中最新說明
埃及爸一日陰轉陽　侯友宜「一句話」網戰翻：太恐怖
《大學生》正妹KTV「10人↑狂歡群聚」！　無罩影片網罵爆
LIVE／Delta入侵板橋！千人社區「全面清空」　侯友宜赴

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

九把刀岳母打AZ後4天離世　打疫苗1個月內要注意血栓

打莫德納8小時後猝死！高大成曝1關鍵　喊：政府不要怕賠償啦　

高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實剛通報　接種疫苗後死亡增7例

彰化打疫苗後4猝死！法醫：貧血翁自然死亡　另3起家屬悲等真相

猝死和疫苗有關？台大醫曝「關鍵30分鐘」：是否出現急性過敏

台南2起打莫德納疫苗死亡案　「心血管疾病致死」家屬不願解剖

別怪罪打AZ疫苗猝死　高醫院長曝「台灣去年日死200長者」

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

蘇南／捐贈、贈與大不同！中華人權協會受贈遭追稅突襲

柯怡如／八卦有理，爆料無罪嗎

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

蘇南／捐贈、贈與大不同！中華人權協會受贈遭追稅突襲

柯怡如／八卦有理，爆料無罪嗎

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

脫口秀上節目不好笑？龍龍「親解3原因」曝：7分鐘練7個月

埃及爸境外移入成群聚源頭？陳時中：陰陰陽陽的狀況不無可能

鐵路地下化半拆戶點交聲援學生到場關心　南警戒護過程平和

性侵學妹太後悔　上網「自曝犯行」道歉+賠償45萬獲緩刑

朗多當湖人領袖祕訣：不要一副無所不知　願向隊友學習

黃金世代之傳承　李學林出任中信特攻首任隊長

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

法律熱門新聞

吳景欽／接種後猝死的被害補償

蘇南／中華人權協會受贈遭追稅突襲

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

狼警性侵當事人　二審判4年半

陳雅譽／貪代銷介紹費涉背信罪

柯怡如／八卦有理，爆料無罪嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

梁維珊／確認婚姻無效後如何維護權益

告訴6月期限　法界：過了就GG

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

陳全正、黃淑雯／ 刻在你心底的抄襲

更多熱門

相關新聞

華山分屍案改判理由　高院認為可矯正被告

華山分屍案改判理由　高院認為可矯正被告

震驚全國的「華山分屍案」，兇手陳伯謙性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，割下死者乳頭、下體，試圖製作標本，其餘屍塊則裝袋棄屍陽明山。一審判死，二審改判無期徒刑，高院更一審今日還是判處無期徒刑。高院認為，陳伯謙具教化可能性，可以透過監所等機關給予「矯正治療」，所以才判處無期徒刑。

學生23日開打BNT！「接種意願書」5評估條件曝光

學生23日開打BNT！「接種意願書」5評估條件曝光

疫苗若打滿90%「台灣敢放推？」爆熱議

疫苗若打滿90%「台灣敢放推？」爆熱議

黃創夏轟「譴責挑疫苗的，滾！」秒被打臉

黃創夏轟「譴責挑疫苗的，滾！」秒被打臉

侯友宜、賴清德領先群雄

侯友宜、賴清德領先群雄

關鍵字：

法律司改人權吳景欽疫苗疫苗猝死被害補償國賠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面