紓困政策救不到！法令綑綁手腳！更生人重生之路難行

▲更生人王柏堯努力復歸社會。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／綜合報導

監獄的目標是讓犯錯的人能矯正悛悔、順利復歸社會，更生保護會就是幫助更生人重生復歸社會。但疫情衝擊下，雖然更保等單位積極協助，但仍有更生人無法獲得實質幫助。另外政府標案相關法令中，更有些規定對更生人不利，讓復歸社會這條路，更加困難。

臺灣更生保護會除配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，推動多項措施協助更生人度過疫情難關。雖然更生保護會做的很多，但更生人王柏堯，卻沒能獲得實質的幫助；因為他開設景觀工程公司，疫情期間，許多工程、標案全都暫停，更保對於此類更生人，只有愛莫能助。

不僅如此，疫情期間的政策，對王柏堯更是打擊。例如工程標案在學校或公家單位等處施作，工班人員進入這些場域，都需要先打疫苗或篩檢。王柏堯的公司規模不大，根本不可能配合這種規定……工班人員無法進入施作，那，工程怎麼辦？

更麻煩的不僅如此，依照《政府採購法》制定的公家機關標案，為了工程能有保障，通常都會要求投標廠商具有警局核發的「良民證」。而良民證依照《警察刑事紀錄證明核發條例》規定，如果犯下刑事法律，未經廢止處罰、免刑、緩刑、易科罰金或易服社會勞動服務結束滿5年以上者等等，都無法取得良民證；也就是說，實際上入獄服刑的更生人，幾乎不可能拿到良民證。王柏堯認為，這根本就是斷了他們這種更生人的一條生路。

「這個影響真的太大，後面還有延伸的。」王柏堯坦言，更生人好不容易能夠脫離犯罪的舊環境，人生重新開始。但遇到這些政策、法令，「讓我們這種本來就很辛苦的人，還要更加辛苦。」

▼政策、法令，都對更生人不利，讓王柏堯很無奈。（圖／記者湯興漢攝）