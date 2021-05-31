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以羈押恐嚇共犯證人說出不利案情　桃院法官何宇宸遭罰款3月薪俸

▲法庭，法槌。（圖／視覺中國CFP）

▲桃園地院法官何宇宸，遭懲戒法院罰款3個月薪俸。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院法官何宇宸，審理前中壢市代表會副主席劉威德涉嫌賄選案件時，多次以羈押手段，恐嚇共犯、證人說出不利劉威德的案情；另外他也違規擔任妻子的訴訟代理人，遭送監察院彈劾，並送懲戒法院議處。懲戒法院31日判決將他罰款3個月月俸，約35萬元。

何宇宸在2016年間審理中壢市民代表會副主席劉威德、周秀玲夫婦涉嫌賄選案件時，遭劉威德質疑，何在審理案件時，「以交保和羈押手段」脅迫同案被告咬出他，劉威德因此向法院聲請迴避；而桃園地院合議庭勘驗審判卷證、錄音，認為何宇宸「已為有罪心證認定，不適後續審判」，罕見地裁准迴避。

案經「法官評鑑委員會調查」後，決議將他送「司法院人事審議委員會」議處。而人審會調查後，又查出何宇宸與妻子共同購買房屋，但他們懷疑仲介收取過多費用，提起民事告訴求償，何本身是當事人，依法雖可自提訴訟，但他竟擔任妻子的訴訟代理人，此舉明顯違反「法官倫理規範」，因此人審會決議將何宇宸送交監察院調查。監察院也在去年3月間，以13票對0票，通過彈劾何宇宸，並移送司法院職務法庭審理。

職務法庭於31日宣判，認為他以羈押恐嚇案件當事人部分，該當《法官法》所定「嚴重違反辦案程序規定或職務規定，情節重大」之懲戒事由。但審酌他在事發當時為候補法官，亟待學習及累積司法實務經驗，憫其思慮及經驗均未週妥，且已於懲戒法院審理時表明「會深記教訓」「避免再犯」「深以為鑑」「日後會有所反省」等語。懲戒法院最後判決予以罰款現職月俸給總額參個月。

至於他被控擔任妻子的訴訟代理人的部分，懲戒法院認為他除了同為原告當事人外，且其為維護權益而一時失慮致未能謹言慎行，並無關說及干涉審判，就此部分並無違失情事，因此這部分不併付懲戒。

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