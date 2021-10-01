指李晶玉夫婦美國產子詐健保　蔡正元敗訴確定須賠20萬並道歉





▲蔡正元臉書批評彭文正、李晶玉夫婦，敗訴確定必須賠償、道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨前立委蔡正元，2016年間在臉書上批評政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻檔，「赴美生子還有臉談陸生健保」，指稱兩人「詐健保」。2夫婦起訴求償400萬元並登報道歉，一審未准，但高院二審逆轉改判蔡正元敗訴，須賠償20萬元，並在臉書上刊登道歉啟事7日。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴，蔡正元敗訴確定。

2016年3月30日上午出現的各家媒體新聞報導，有不少是跟著當時週刊王等媒體做出的後續報導，報導內容提到，刑事局日前偵破「貴婦詐健保案」有不少名人向健保局詐領保險金，其中李晶玉等人都被警方列為第二波偵查對象……。而蔡正元當天也在自己的臉書上PO出「彭李兩人…結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」批評兩人「愛台灣不離口、拜台獨不離手，但專程去生美國人，拒絕生台灣人，心思令人疑竇。」

彭文正、李晶玉夫婦不滿，認為蔡正元的言論不實而侵犯名譽權，故提出民事訴訟，要求蔡正元賠償2夫婦各200萬元、總計求償400萬元，並要求在四大報上刊登道歉啟事1日，以及在臉書上刊登道歉啟事7日。

一審法院審理後，根據當時各家媒體報導，認為蔡正元發言有所本，並非擅自造謠污衊2人，因此一審駁回2夫婦請求，判決蔡正元勝訴。2夫婦上訴第二審。

但二審高等法院卻出現逆轉判決，高院改認定蔡正元未善盡查證責任即發表言論，已侵害2夫婦名譽，因此改判蔡正元須賠償2夫婦各10萬元，總計賠償20萬元，另外還要在臉書粉專上以未設定閱覽權限的方式，刊登道歉啟事7日。全案再上訴最高法院，最高法院1日駁回上訴，蔡正元敗訴確定。