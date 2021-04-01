偷拍女法官電腦私密照　桃園地院男法官遭判5個月

▲桃園地方法院法官蔡政佑去年以手機偷拍曾姓女法官電腦，懷疑有婚外情案，結果證實是烏龍案，桃園地院1日依妨害秘密罪分別判處4月、3月有期徒刑，合併應執行5月，還可上訴。（資料照／翻攝自某大學網頁）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院法官蔡政佑去年5月間發現曾姓女法官電腦跳出與某男子對話紀錄，認為曾姓女法官疑有婚外情向院長邱瑞祥檢舉，事後證實是一場烏龍，曾女堅持提告不願和解，法官評鑑委員會2天前建議蔡撤職；桃園地院1日宣判，依2個妨害秘密罪分別判處4月、3月有期徒刑，應合併執行5月有期徒刑，得易科罰金，本案還可上訴，2位法官都未出庭聽判。

桃園地院下午5時針對蔡政佑法官偷拍案宣判，蔡涉及竊錄他人非公開活動、談話及身體隱私部位，依2個妨害秘密罪判分別處有期徒刑4月、3月，應執行有期徒刑5月。此外，桃園地院指出，蔡政佑職位最終仍得由職務法庭做裁判，不會因一審判處有罪就立即停職或撤職。

桃園地院指出，本案屬簡易案件由獨任庭負責審理，蔡、曾與當時強制處分庭核搜索票的法官，一共3人迴避，經抽籤分案後由審判長張明道負責承審。據指出，張與蔡都是司法官學院第50期結業同學，本案審理階段，蔡被送法官評鑑委員會，委員會認定他嚴重侵害曾姓女法官個人通訊、隱私權利，3月30日決議由司法院送職務法庭審理，並建議撤職。

據指出，案發後，蔡姓法官出庭時兩度向曾姓女法官公開道歉，但均不為曾接受，甚至直言「我不接受、不能原諒他」，傳出蔡委請律師欲以140萬元和解，但曾姓女法官均斷然拒絕，並痛陳蔡是咎由自取，更要求地院從重量刑。

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