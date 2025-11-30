　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

悔悟帶來重生！「浪子回頭金不換」更保嘉義分會會客菜達人

▲▼嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左1）與更生保護會嘉義分會主委黃俊森特地前往探望阿慶的會客菜餐廳。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左1）與更生保護會嘉義分會主委黃俊森（左2）特地前往探望阿慶（中）的會客菜餐廳。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

台灣更生保護會嘉義分會扶助更生人阿慶（化名）成功創業。阿慶犯下毒品案入獄服刑7年，出獄後接受更保嘉義分會協助，經營給監所收容人的「會客菜」餐廳，現在已經經營3年，站穩腳步，甚至還有經營團隊。阿慶感謝更保的協助，他也成功詮釋了「浪子回頭金不換」。

阿慶曾是一名貨車司機，卻在31歲那年因接觸毒品而走上錯路，最終因販毒入獄七年。服刑期間，他深刻反省失去自由的痛苦，也體會到家人的牽掛與期望，決心出獄後遠離毒品，重新做人。出獄後，阿慶從零開始經營會客菜。

每天清晨五點，當大多數人仍在睡夢中，阿慶已走進菜市場，親自挑選新鮮食材。返家後備料、分裝、配送，忙碌的一天就此展開。這份工作不僅是他的生計來源，更是他人生重啟的象徵。初期送菜路途奔波、管理混亂，面對競爭壓力與現實挑戰，並不輕鬆。然而憑藉著堅定的信念與一步一腳印的努力，將小本生意慢慢做出規模，至今已穩定經營超過三年，逐漸建立起團隊，也贏得顧客信任。

為肯定阿慶的努力與轉變，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙與更生保護會嘉義分會主委黃俊森特地前往他的工作現場訪視，了解他的經營情況與更生歷程。蔡宗熙讚賞阿慶在逆境中奮發向上的精神，並呼籲社會給予更生人更多理解與機會。黃俊森也表示，阿慶的故事是更生人翻轉人生的最佳證明，未來會持續提供各種支持，幫助更多像他一樣願意改變的人重新融入社會。

「會客菜經營三年了，從家庭式出發，到現在越做越穩，我真的很感謝一路上大家的支持與幫助」阿慶感慨地說。他也特別感謝嘉義分會在關鍵時刻提供陪伴與協助，不僅協助他穩定生活，更讓他成為其他更生人的榜樣。

阿慶的故事詮釋了「堅持」、「反省」與「重生」的真義。他用自身經歷告訴我們：「即使曾經迷失，只要願意改變，就有機會重新出發」。嘉義分會也期待未來鼓勵更多更生人勇敢追夢，開創屬於自己的新篇章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
萊爾富員工名牌「全改綽號」！秒掀諧音梗大戰　網一看讚爆
快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍！兇嫌抓到了
15歲少年「熬夜玩手機」身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子
相機只排第五！全球票選手機最重要功能曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

悔悟帶來重生！「浪子回頭金不換」更保嘉義分會會客菜達人

「中秋送暖　溫馨訪視」更保台北分會中秋節送暖更生人

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

悔悟帶來重生！「浪子回頭金不換」更保嘉義分會會客菜達人

「中秋送暖　溫馨訪視」更保台北分會中秋節送暖更生人

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

鋼鐵爸突宣布重大承諾　新北殉職警全程葬儀「無償辦到好」

萊爾富員工名牌「全改綽號」！秒掀諧音梗大戰　網一看讚爆

悔悟帶來重生！「浪子回頭金不換」更保嘉義分會會客菜達人

用戲劇展現母語力　全國語文競賽團體賽鼓勵師生共創

金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

快訊／「夜店大亨」夏天倫北市遭砍！兇嫌抓到了

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿尿不順元兇：千萬別拖

創意無法擋！《戰地風雲6》玩家自製「踩地雷」　敲錯立刻說掰掰

坦言首戰團隊溝通不足　林庭謙再戰日本：回歸執行力

【畫面太心疼】袁惟仁緊急送醫　躺擔架消瘦模樣曝光

法律熱門新聞

更保嘉義分會更生人重生案例

更保台北分會中秋訪視活動

更保高雄分會技訓成果發表會

周宇修、沈伯洋／在鐵路殺人案的夾縫中找出交集

東森集團再獲獎　更保北部三分會更保節頒獎

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

雷皓明／「打我啊笨蛋」　你真打？

公寓頂樓違建　法界建議提告解決

花蓮怪醫黃御統　猥褻病患遭判刑

5男關一起　牢房竟變炮房

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

蘇南／災後補強的大樓還能住人？

史上最貪女檢陳玉珍　二審判12年

蘇南／豪雨炸台！馬路坑人討國賠？

更多熱門

相關新聞

更保台北分會中秋訪視活動

更保台北分會中秋訪視活動

臺灣台北地檢署檢察長王俊力，在中秋時間與臺灣更生保護會臺北分會人員，一同前往訪視更生人茂哥（化名）。茂哥為60歲甫出獄的更生人，有多項慢性病，返回家中後無人照顧，僅由90歲的母親照顧，生活艱辛。由於時值中秋，本次訪視分送物資與愛心，讓更生人感受到被重視。

更保高雄分會技訓成果發表會

更保高雄分會技訓成果發表會

更生人技訓展「幸福市集」秀手作、美食成果

更生人技訓展「幸福市集」秀手作、美食成果

兒不堪長照殺死臥床母　重判20年定讞

兒不堪長照殺死臥床母　重判20年定讞

台東地檢與更保台東分會中秋節探望

台東地檢與更保台東分會中秋節探望

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會嘉義分會會客菜張斗輝

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

變天！　今全台有雨

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面