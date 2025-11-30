悔悟帶來重生！「浪子回頭金不換」更保嘉義分會會客菜達人

▲嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左1）與更生保護會嘉義分會主委黃俊森（左2）特地前往探望阿慶（中）的會客菜餐廳。（圖／臺灣更生保護會提供）

台灣更生保護會嘉義分會扶助更生人阿慶（化名）成功創業。阿慶犯下毒品案入獄服刑7年，出獄後接受更保嘉義分會協助，經營給監所收容人的「會客菜」餐廳，現在已經經營3年，站穩腳步，甚至還有經營團隊。阿慶感謝更保的協助，他也成功詮釋了「浪子回頭金不換」。

阿慶曾是一名貨車司機，卻在31歲那年因接觸毒品而走上錯路，最終因販毒入獄七年。服刑期間，他深刻反省失去自由的痛苦，也體會到家人的牽掛與期望，決心出獄後遠離毒品，重新做人。出獄後，阿慶從零開始經營會客菜。

每天清晨五點，當大多數人仍在睡夢中，阿慶已走進菜市場，親自挑選新鮮食材。返家後備料、分裝、配送，忙碌的一天就此展開。這份工作不僅是他的生計來源，更是他人生重啟的象徵。初期送菜路途奔波、管理混亂，面對競爭壓力與現實挑戰，並不輕鬆。然而憑藉著堅定的信念與一步一腳印的努力，將小本生意慢慢做出規模，至今已穩定經營超過三年，逐漸建立起團隊，也贏得顧客信任。

為肯定阿慶的努力與轉變，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙與更生保護會嘉義分會主委黃俊森特地前往他的工作現場訪視，了解他的經營情況與更生歷程。蔡宗熙讚賞阿慶在逆境中奮發向上的精神，並呼籲社會給予更生人更多理解與機會。黃俊森也表示，阿慶的故事是更生人翻轉人生的最佳證明，未來會持續提供各種支持，幫助更多像他一樣願意改變的人重新融入社會。

「會客菜經營三年了，從家庭式出發，到現在越做越穩，我真的很感謝一路上大家的支持與幫助」阿慶感慨地說。他也特別感謝嘉義分會在關鍵時刻提供陪伴與協助，不僅協助他穩定生活，更讓他成為其他更生人的榜樣。

阿慶的故事詮釋了「堅持」、「反省」與「重生」的真義。他用自身經歷告訴我們：「即使曾經迷失，只要願意改變，就有機會重新出發」。嘉義分會也期待未來鼓勵更多更生人勇敢追夢，開創屬於自己的新篇章。