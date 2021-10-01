吳景欽／【媽媽嘴案】民事再審新事證不應限縮

▲八里媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏因員工謝依涵犯下八里雙屍命案，遭判決連帶賠償死者家屬368萬元。（圖／資料照）

發生在八里媽媽嘴咖啡的雙屍命案，由被害人張翠萍家屬對媽媽嘴老闆呂炳宏及股東的求償訴訟，雖於2017年獲得勝訴確定，但因另一被害人陳進福家屬的求償訴訟，於更一審判被告無庸連帶賠償，致使呂炳宏等對前案提起再審。但近來此訴已被最高法院駁回確定。從這個結果就凸顯出民事再審的困境，因此有檢討之必要。

《民法》第188條第1項，受僱人於執行職務不法侵害他人權利者，僱用人須負連帶賠償責任，除非能證明其已盡相當注意義務。故於八里雙屍命案裡，若員工是利用工作時間與工具，如於咖啡中下藥以遂行殺人計畫，老闆即便無參與殺人之行為，卻可能因此負起民事賠償責任。

只是對於員工的殺人行為，能否算是執行職務，卻算在老闆身上，肯定會有爭議。就算答案為肯定，但對於被害人遭下藥迷昏之事，是否為員工於上班時利用餐廳用具所為，就成為老闆要否負責的重要關鍵。在八里雙屍命案的第一個民事求償訴訟裡，法院判決依據主要是來自刑事法院的認定，再加以被告不爭執下藥是在員工於餐廳上班時所為，基於民事訴訟採取處分權主義，判處老闆必須連帶賠償責任，似屬必然。

惟在第二個民事求償訴訟裡，呂炳宏提出如法醫所的鑑定報告、法醫文書鑑定等證據，以來證明被害人體內安眠藥量極高，不可能是在餐廳被下藥，致不屬其須監督的職務行為內，如此的舉證也得到更一審法院認同。只是以相同證據來對第一個求償判決提起再審時，法院則以這些證據要非判決確定後才出現，即是在審判時被告不爭執，致不符合《民事訴訟法》第496條第1項第13款，即提起再審必須有新事實、新證據的要件。

惟司法實務將新事證限定於，判決確定前已存在而未被發現之情況，既完全排除判決確定後所出現的證據，更增加法條所無的限制。雖然在判決確定後所出現的新事證，在解釋上，並不為判決的既判力所及，但此案件能否重新起訴，以來糾正誤判，卻有相當大的疑問。甚且，若考慮許多新證據往往要有賴新科技的出現，如DNA鑑定技術等，等同否定錯案救濟的可能性。

為防止司法者的恣意解釋，就應修法將民事再審的新事證範圍，除判決確定前已存在未及斟酌者外，也應包括確定後出現的新證據，才足以使錯案有被糾正的可能性。

好文推薦

吳景欽／掛零的法官評鑑

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

吳景欽／打疫苗後猝死 以病死簽結怎救濟



●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。