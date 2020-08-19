　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳孟緯／吉屋出售還是凶宅出清　法律管得著嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼凶宅。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

▲凶宅不會影響房屋的效用，法律上影響的是，一般民眾對凶宅存在排斥的心理因素，反映在市場上將導致價格低落。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

小強婚後接受老爸贈送的房屋一棟，新居落成某日，樓上的鄰居奶奶因久病厭世，居然從七樓跳下，不巧就墜落在小強新家的陽台裡。從此之後，小強一家時常聽到有點滴架和塑膠拖鞋拖磨地板的聲音，加上左右鄰居也指證歷歷，不堪其擾的小強一家決定出售房屋，但卻隱瞞「凶宅」的事實，試圖以「吉屋」出售。

這麼一來，買到凶宅的買家，有沒有什麼權利可以主張？或是小強的房屋被變成凶宅後，有沒有什麼管道可以求償？法律管得到「凶宅」嗎？

大家都知道法庭是講求事實及證據的地方，當然不可能請靈媒來辦案。那麼問題就來了，如果「靈異」這件事是沒辦法被證實的，理性的法律要怎麼處理感性的「凶宅」問題呢？這就十分離奇有趣了。

法律上有凶宅的相關規定

在民間，凶宅是指鬧鬼的房子，但法律上沒辦法定義什麼叫鬧鬼，所以只能從死因死狀來確認。

現今有兩個規定與凶宅有關，一個是法拍屋的強制執行程序，要求政府要公告房屋是否有「非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事」。

但對於什麼叫「非自然」？甚至是發生的方式或地點也沒有明確定義，對一般人來說恐怕也不容易理解，所以另一個規定是，內政部為了保護買受人，考量凶宅會導致房屋價格滑落、脫手不易，特別在「成屋買賣契約書範本」及「不動產委託銷售契約書範本」，要求賣方揭露，房屋產權持有期間，在建築物內部（不包含公共空間或公設）是否曾發生凶殺或自殺而死亡（陳屍其中或跳樓）的情況。這個規定對比前一個強執程序的規定，就明顯具體很多，也因此，這就成為了法院認定凶宅的定義。

換句話說，只要賣方持有房產的期間內，有人死在裡面，而且還不是壽終正寢或病死的，全部都算作凶宅。所以，民間最忌諱的有人在屋內燒炭、上吊，或者從房屋裡跳樓等，通通都符合凶宅定義。但如果是在地下停車場自殺、在樓梯間上吊或在自家被追砍，最後陳屍在社區中庭，就不符合凶宅定義了。

凶宅若無損居住僅符合「價值的瑕疵」

凶宅衍生的法律問題之一，就是很多買家買到房子後，本還沉浸在撿到便宜的喜悅中，卻經鄰居得知房子曾發生他殺或自殺的悲劇。不管買家是否在房中感到不適，依照前面所說的定義，就是凶宅無誤，那麼法律要怎麼保護買家呢？

按照《民法》，買賣契約只要在東西交貨時，存在「效用（如房屋漏水）」、「價值」的瑕疵，或欠缺賣家「保證的品質（如保證鋼骨建築實際上只是鋼筋）」，原則上買家都可以從「減少價金」、「解除契約」、「另行交付無瑕疵物」、「損害賠償」中選擇一項跟賣家請求。

由於凶宅本身並不會影響房屋的效用，如果房屋還是可以遮風避雨和住人，所以在法律上真正的影響是，一般民眾對凶宅存在排斥的心理因素，反映在市場上將導致價格低落的情形。簡單來說，凶宅符合上述的「價值的瑕疵」。

▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲若買到凶宅，買家只能跟賣家請求減少買賣價金，或在賣家保證非凶宅卻說謊時，直接請求買賣差額的損害賠償。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

又因為在房產交易的情況，只要不是輻射屋、海砂屋或危樓等會影響居住安全的重大瑕疵，法院一般都不會許可買家解除契約。因為房屋是獨一無二的「物」，也不能請求賣家給一個不是凶宅的房屋。所以，買到凶宅的情況，買家只能跟賣家請求減少買賣價金，或在賣家保證非凶宅卻說謊時，直接請求買賣差額的損害賠償。

死者家屬需負擔凶宅損害賠償責任

另一種典型凶宅爭議就是原本的「吉屋」因故變成凶宅。舉例來說，今天屋主把房屋出租出去，結果承租人卻在房屋內自殺；或屋主住得好好的，某一天有人從樓上跳樓，竟陳屍在自家陽台。這些情況都會讓吉屋變凶宅，往後屋主要出售房屋時，就有義務把成為凶宅的這件事揭露給買家知道。

當發生這種不幸的事，意味將來的房屋只能以較低的價格出售，因為就算買家不信好了，他一定會以凶宅為由跟屋主殺價。不過，成為凶宅，不是毀損或破壞房屋，沒有讓房屋發生物理上的損害，倒楣的屋主能不能請求賠償呢？

《民法》上的故意侵權行為，只要故意以背於善良風俗之方法，令他人受有損害，就要負擔損害賠償責任；此外，關於租賃契約，承租人未盡注意義務保管租賃物，同樣也要負責。

在跳樓自殺陳屍他人住宅的案例裡，法院一般都會認為，自殺行為是結束自我生命的極端手段，顯然違反善良風俗，且必定會對屋主造成損害，因此死者家屬就會因為繼承自殺者對屋主的損害賠償債務，而應負責任。另外，在租屋自殺的情況也是一樣，而且民間的租賃契約範本通常都有約定保證人，除了自殺者的親屬要負擔損害賠償責任外，保證人也很可能會被請求賠償。

世俗的凶宅與民間信仰的凶宅還是有很大的差異，最主要的因素就是法律並無法定義房屋到底凶不凶。不過，人怕不怕，卻可以經由市場供需找出一個比較科學的依據。因此，雖然靈魂不歸法律管，但是法律卻能做好損害分配的任務。

法律真的能規範凶宅嗎

關於凶宅最受爭議的兩種情況：「買賣凶宅」跟「吉屋變凶宅」。前者是誠信問題，較沒有爭議，後者則較有爭論。有些觀點認為，家屬需要承擔一條生命的逝去已經是十分沉重的損失，在後事處理完後，竟然還要負擔對屋主的賠償，情何以堪！這正是法律不近人情的最佳寫照。

然而，另一派則認為，屋主請求賠償，是站在被害人的角度而非加害人，所以應該想到的是當被害屋主無端遭受牽連時，最終的損害應該由誰負擔的問題，因此自殺者本來就應該對別人負起責任。當然，背後的價值判斷就留給大家思考，哪個比較有道理囉！

▲▼ 法律白話文運動●陳孟緯，城市中的迷途小律師，白天偷懶、晚上重訓電玩、假日跟風批判。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
快訊／上海通報1例由「台灣輸出」新冠肺炎病例
鬼月「超雷8大禁忌」母湯犯　今年的鬼特別兇！連閻羅王都頭痛
快訊／1人「自台灣赴越南確診」　指揮中心：已透過IHR窗口查
型男教授楊智傑遭爆「偽單身」偷吃美女電眼OL　蹂躪小三私訊流
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

看房2個月「連挑中2間凶宅」！農曆7月逼近…她暴哭：買個對的房這麼難？

屋主3年出2次意外！風水師一看…宅屬凶兆「剪刀屋」勸搬：災難不自主發生

夫婦吵架妻從15樓摔死！「租屋處成凶宅」法判老公賠187萬

凶宅被6組客戶瘋搶！　掛牌9小時「4856萬」賣掉...網喊幸運

影／墜樓意外發生在2棟大樓中　凶宅怎認定？專家給3字定心丸

「住戶輕生」3年新屋成凶宅！1000萬房價狂砍50％　意外成投資搶手貨

凶宅超夯「廣告文」一PO電話被打爆！買家半夜約看房：簡直嚇死　仲介曝真相

陳孟緯／吉屋出售還是凶宅出清　法律管得著嗎

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

30噸垃圾塞爆民宅！進出用爬的　鄰居被臭20年...花3天70人清空

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

陳孟緯／吉屋出售還是凶宅出清　法律管得著嗎

白魔獸領軍魔術爆冷奪勝！　但公鹿仍有9成機率晉級第二輪

具惠善狂甩14kg親曝秘訣就是棒棒糖！　一招解決「想吃宵夜的嘴饞」

攝影同好看過來！北市圖松山分館「與大師對話」講座　8/20開放報名

烏日鬼屋有人住了！無懼「紅衣酒家女」飄盪　里長揭租客身分　

快訊／上海通報1確診「由台灣輸出」　來台探親返回後出現症狀

瘋電影／秒速5公分　因為想與你分享所以更感受孤獨

殯葬業者也嚇到！　曝羅霈穎冥冥之中「巧合指引」

快訊／花蓮凌晨大火「吞噬多戶住宅」！　1女困火場離奇失蹤

外幣保單上半年保費進帳2462億　美元買氣回溫、人民幣大減8成

快訊／1人「自台灣赴越南確診」　指揮中心：已透過IHR窗口查詢

內褲男強拉夜歸女進草叢　摸乳猥褻還搶手機…辯喝醉斷片不記得

法律熱門新聞

陳孟緯／吉屋或凶宅，法律能管嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

政大校長郭明政紅包官司　求償敗訴

名醫江守山告新光醫院再敗訴

住屋漏水相關法律問題

賴瑩真／租屋處漏水、馬桶不通，誰負責

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

狼繼父性侵繼女　判刑8年半定讞

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

給說法／易服勞役多少錢折一日？

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產只想逃出國

賴瑩真／散播性愛照、謠言，犯法嗎

頂新油案更審　詹長權證稱魏應充重視食安風險

更多熱門

相關新聞

不公平！女女18歲不能結婚

不公平！女女18歲不能結婚

《民法》成年年齡將修為18歲，台灣家庭預備好了嗎？由資深司法記者蘇位榮主持的《行動法庭》，昨（18）日邀請立委周春米、台灣青年民主協會理事長張育萌，深度探討為何成年年齡要下修至18歲？下修後對年輕族群會帶來哪些變革？

2022將公民複決18歲投票權？

2022將公民複決18歲投票權？

夫婦吞掉集資彩券頭獎300萬　輕判定讞

夫婦吞掉集資彩券頭獎300萬　輕判定讞

立委助理梁文一羈押案　高院駁回抗告

立委助理梁文一羈押案　高院駁回抗告

不顧恩情洗劫9旬母女害命　更審獲輕判

不顧恩情洗劫9旬母女害命　更審獲輕判

關鍵字：

法律司改人權陳孟緯法律白話文運動凶宅民法

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／越南新增1例台灣入境確診

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

全家加碼振興！200變600元購物金

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

哥哥4年前「被報失蹤」！妹打掃房間…驚見「詭異白骸」

狂吃生魚片會卡陰　5種招陰食物

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面