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人民請求法官評鑑6百多件均不成立　民間司改會：司法官都適任？

▲▼民間司改會召開《法官法》新法施行一周年記者會，立委吳玉琴、民間司改會董事長林永頌。（圖／翻攝民間司改會臉書）

▲民間司改會董事長林永頌。（圖／翻攝民間司改會臉書）

記者吳銘峯／台北報導

《法官法》修正後，當事人與被害人可直接請求法官評鑑，不過媒體報導，新制實施1年來總計有622件聲請案，但全數「不成立」。民間司法改革基金會2日召開記者會，批評這樣的狀況是「檢察官、法官都適任？還是新制度有問題？」，並提出多項建議，希望改善法官評鑑新制的問題。

根據民間司改會2日公布的調查結果，新制施行的第一年，「法官評鑑委員會」僅有1件案例成立評鑑，並且是由桃園地院移送；「檢察官評鑑委員會」部分則成立2件，1件是由屏東地檢署移送，另一件則是民間司改會在舊法期間請求的案件。且絕大多數的案件，甚至沒有受到「實質審酌」的機會。因此民間司改會董事長林永頌，直接批評「檢察官、法官都適任？還是新制度有問題？」

對此，民間司改會表示憂心，認為這樣的狀況，等同新法上路後，人民直接請求評鑑的案件，一件都沒有成立！回顧舊法期間，雖然成立的案件不多，但人民經由民間團體請求個案評鑑，也從未有「掛零」的情形。因此民間司改會懷疑，個案評鑑制度是否仍能發揮監督、糾舉不適任法官及檢察官的功能。

民間司改會也提出具體建議：一、評鑑委員會有積極聽取陳述及調查的義務，減輕民眾難以提出書狀的實際障礙，並盡可能輔導、協助民眾具體敘明被請求人的違失行為。二、評鑑委員會應主動與法律扶助基金會等團體合作，降低經濟弱勢或身心障礙民眾請求個案評鑑的門檻，並應於台北以外地區設立分會或辦事處，提供諮詢輔導與收件服務。三、應使「訴訟代理人」、「告發人」等直接面臨法官或檢察官違失行為的人，都可以請求個案評鑑。又為保障無能力自行請求評鑑的弱勢群體，未來應修法採行「雙軌制」，使民間團體及人民皆可請求個案評鑑。四、評鑑委員會應避免以請求事實涉及「法律見解」為由，錯失發現、監督法官或檢察官違失行為之機會。五、評鑑委員會應公布施行年報報告並檢討施行成效，供社會各界檢視及監督。

至於司法院也發布聲明回應，認為新制施行以來，司法院積極提供民眾申請評鑑管道，並協助諮詢事宜。且新制之委員共13人，其中外部委員9人（學者及社會公正人士由原本之4人增至6人、另有律師3人），占全體委員近7成，外界指稱評鑑委員多屬體制內人員，與事實不符。司法院也說，依據109年「律師對司法改革成效認知調查」，各法院法官的開庭態度確有明顯改善；而根據統計，民眾多是以不得聲請評鑑的「法律見解」來聲請評鑑，因此無法成案。最後司法院表示，新制上路才一年，具體成效仍待持續觀察及努力，司法院將認真聆聽外界建言，持續精進法官評鑑機制，以汰除不適任司法人員，讓司法更受人民信任。

▼立委吳玉琴。（圖／翻攝民間司改會臉書）

▲▼民間司改會召開《法官法》新法施行一周年記者會，立委吳玉琴、民間司改會董事長林永頌。（圖／翻攝民間司改會臉書）

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