高雄檢座：「你的辯護人裡面有人吸毒？」檢評會請雄檢查辦

▲高雄檢察官趙期正不當言詞，檢評會促請高雄地檢署查處。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出「你的辯護人裡面有人吸毒？你辯護人有病，在抽大麻？」「想換漂亮的、女的（辯護人）都可以」等言詞，讓在場的單姓律師不適，請求評鑑。檢察官評鑑委員會決議不成立，但移請高雄地檢署查處。另外法務部長蔡清祥也發出聲明，深表痛心，促請儘速查處。

根據「檢察官評鑑委員會」評鑑決議書內容指出，趙期正在偵辦2019年11月22日進行某件毒品案件偵查程序，訊問被告時，趙期正竟然說出：「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？還是說你辯護人有病？在抽大麻？……你在刑事局等候律師到場前，你有跟承辦員警表示，……這些辯護人其實都不是你請的，而且疑似精神狀況不穩定、有濫用藥物的情形。」另外趙期正也對被告說：「你不喜歡某律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以。」

趙期正的言詞，讓當時在場的單姓律師不滿，認為趙期正當時言論已經有侮辱、笑謔及歧見，顯然針對性有意羞辱，使單姓律師在委任人面前難堪，因此請求檢察官評鑑，全案經由律師公會送請評鑑。檢察官評鑑委員會認為趙期正提到吸毒的言論，顯然屬於假設性語氣，並非侮辱律師，因此評鑑不成立；至於提到要換律師部分，檢評會認為趙期正的言詞「動機尚屬正當、良純，不具惡意，目的亦為是案偵查程序上所必需、優先考量。」但確實思慮未周，造成「律師與其委任人之間產生難堪、尷尬與懷疑能力程度之感受。」但情節並非重大，不成立評鑑，但行為仍有未洽，因此將這部分移請高雄地檢署作出適當處分。

對於趙期正的行為，法務部長蔡清祥23日也發出聲明，「對於此事，法務部深表痛心，除責令職務監督機關儘速依法查處以正綱紀外，法務部也重申對於不適任司法官加速淘汰之決心。」

蔡清祥的聲明也提到，「身為檢察官代表國家追訴犯罪，辦案程序本應嚴守刑事訴訟法及相關辦案規範，一言一行更應恪遵檢察官倫理規範等公務員職務規範，並要以最高道德標準自我要求，唯有自律、自重及自愛，一切依法行事，才能得到人民的認同。若有行為不當而戕傷檢察官之信譽者，法務部也將依法嚴懲，若有不適任者，亦將依法淘汰，以匡正檢察官之價值。」