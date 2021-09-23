　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄檢座：「你的辯護人裡面有人吸毒？」檢評會請雄檢查辦

法官，法槌，人民（圖／視覺中國CFP）

▲高雄檢察官趙期正不當言詞，檢評會促請高雄地檢署查處。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出「你的辯護人裡面有人吸毒？你辯護人有病，在抽大麻？」「想換漂亮的、女的（辯護人）都可以」等言詞，讓在場的單姓律師不適，請求評鑑。檢察官評鑑委員會決議不成立，但移請高雄地檢署查處。另外法務部長蔡清祥也發出聲明，深表痛心，促請儘速查處。

根據「檢察官評鑑委員會」評鑑決議書內容指出，趙期正在偵辦2019年11月22日進行某件毒品案件偵查程序，訊問被告時，趙期正竟然說出：「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？還是說你辯護人有病？在抽大麻？……你在刑事局等候律師到場前，你有跟承辦員警表示，……這些辯護人其實都不是你請的，而且疑似精神狀況不穩定、有濫用藥物的情形。」另外趙期正也對被告說：「你不喜歡某律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以。」

趙期正的言詞，讓當時在場的單姓律師不滿，認為趙期正當時言論已經有侮辱、笑謔及歧見，顯然針對性有意羞辱，使單姓律師在委任人面前難堪，因此請求檢察官評鑑，全案經由律師公會送請評鑑。檢察官評鑑委員會認為趙期正提到吸毒的言論，顯然屬於假設性語氣，並非侮辱律師，因此評鑑不成立；至於提到要換律師部分，檢評會認為趙期正的言詞「動機尚屬正當、良純，不具惡意，目的亦為是案偵查程序上所必需、優先考量。」但確實思慮未周，造成「律師與其委任人之間產生難堪、尷尬與懷疑能力程度之感受。」但情節並非重大，不成立評鑑，但行為仍有未洽，因此將這部分移請高雄地檢署作出適當處分。

對於趙期正的行為，法務部長蔡清祥23日也發出聲明，「對於此事，法務部深表痛心，除責令職務監督機關儘速依法查處以正綱紀外，法務部也重申對於不適任司法官加速淘汰之決心。」

蔡清祥的聲明也提到，「身為檢察官代表國家追訴犯罪，辦案程序本應嚴守刑事訴訟法及相關辦案規範，一言一行更應恪遵檢察官倫理規範等公務員職務規範，並要以最高道德標準自我要求，唯有自律、自重及自愛，一切依法行事，才能得到人民的認同。若有行為不當而戕傷檢察官之信譽者，法務部也將依法嚴懲，若有不適任者，亦將依法淘汰，以匡正檢察官之價值。」

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／校園內驚見屍體！　老師在廁所內輕生亡
五倍券買iPhone13！　一圖看懂怎麼用最划算
張艾亞喪母1個月「沒讓爸爸知道」　首復工落淚
五倍券綁悠遊卡卻見「累計消費」！　眾人後悔：現在才知道
17歲少年包莖「終見龜頭」　勒成紫紅色慘案發生
獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體痛哭
餐廳振興優惠懶人包！　王品「直接發現金」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

化骨綿掌？他笑同事「娘娘腔」挨1拳　9天內跑兩趟醫院驗傷提告

不信馬上撥165！婦中「計中計」急領60萬　局外人打另一通電話

台版婚詞離曲！富家女金援夫考上機師　尪竟偷吃空姐還寫休妻書

疫情吃緊駐醫院支援　警IG秀勤務表怨「疑遇確診者」遭舉發

獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

溯溪遇暴雨溪水暴漲！3男驚險受困7小時　警消摸黑救下山

婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

化骨綿掌？他笑同事「娘娘腔」挨1拳　9天內跑兩趟醫院驗傷提告

不信馬上撥165！婦中「計中計」急領60萬　局外人打另一通電話

台版婚詞離曲！富家女金援夫考上機師　尪竟偷吃空姐還寫休妻書

疫情吃緊駐醫院支援　警IG秀勤務表怨「疑遇確診者」遭舉發

獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

溯溪遇暴雨溪水暴漲！3男驚險受困7小時　警消摸黑救下山

婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

徐靖玟喝酒解放自我險鎖喉！　被「女女師生戀」逼哭秒落淚

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

全運會女足配合國家隊10月出征亞洲盃資格賽　提前閉門開踢

快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

美研究：孕期後段接種疫苗「抗體最高」　寶寶在子宮就對新冠免疫

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

台股重返17000大關！電金傳齊揚　指數漲152點收17078

基隆二信高中學生BNT開打　全校體育課改室內靜態課程

3部漫改韓劇原作女主角「藝人原型」公開　《無法抗拒》劉娜比靈感是她

「少了敬畏之心」大陸房地產8月銷售慘降21%　倒回13年前水平

國道三寶恐怖鬼切3連撞　秒催油門逃！一公里後才停

社會熱門新聞

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

即／土城住宅大火！146消防搶救

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆染毒　尿檢皆呈陽性

捷克跑山獸尋獲登山客遺體　男陳屍800m深谷

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭

楊實秋兒又出事　上傳小女友激情片遭訴

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

把友人幼女當性奴10年！惡男性侵猥褻逾千次遭重判

即／潤寅案二審　楊文虎王音之夫婦判刑出爐

國3北上土城段4車追撞　車流回堵8km

即／台中精明商圈傳街頭砍人　2傷緊急送醫

逼男吃排泄物辣椒水刷下體還酒瓶性侵

更多熱門

相關新聞

法官偷拍電腦　被害女法官當庭哭泣

法官偷拍電腦　被害女法官當庭哭泣

桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕，向院長檢舉。女法官提出妨害秘密罪告訴，蔡政佑一審遭判刑5月。案經上訴，高等法院23日再度開庭，被害女法官當庭痛哭，「想殺死那天忘記關電腦的自己，一切都不會發生。」全案辯論終結，定10月21日宣判。

逼男吃排泄物辣椒水刷下體還酒瓶性侵

逼男吃排泄物辣椒水刷下體還酒瓶性侵

即／潤寅案二審　楊文虎王音之夫婦判刑出爐

即／潤寅案二審　楊文虎王音之夫婦判刑出爐

蘇友辰／媽媽嘴老闆如何成為倒楣鬼

蘇友辰／媽媽嘴老闆如何成為倒楣鬼

探勘員因欄杆鏽蝕摔死　獲國賠2124萬元

探勘員因欄杆鏽蝕摔死　獲國賠2124萬元

關鍵字：

法律人權檢察官趙期正高雄地檢署吸毒查辦檢察官評鑑委員會蔡清祥

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

夜間跑廁所超過2次快就醫

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

連千毅正宮難得火辣現身！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面