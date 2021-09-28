摩斯國際咖啡日買1送1！雙十節米漢堡、早餐都有「雙份優惠」

▲摩斯漢堡國際咖啡日、雙十優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接10/1國際咖啡日，摩斯漢堡當天推出摩斯咖啡大杯買一送一，緊接10/2-10/7第二杯只要10元；而在雙十國慶還祭出「美食雙享」活動，早餐、米漢堡、飲品雙份都可享優惠價。

10/1國際咖啡日當天，摩斯祭出摩斯咖啡(L)買一送一優惠，更連續一週10/2-10/7第二杯只要10元，限同容量，不限冰熱，而咖啡可單杯加價升級拿鐵咖啡(L)、卡布奇諾(L)、澳式黑咖啡(M)、澳式冰歐蕾(M)、摩斯馥樂白(M)。

▲摩斯漢堡國際咖啡日當天，大杯咖啡買一送一。（圖／業者提供）



另在10/1-10/14期間，推出「歡慶雙十 美食雙享」活動，早餐、米漢堡、飲品雙份優惠，其中10/1-10/7上午10點半後，藜麥海洋珍珠堡+冰紅茶(L)2套優惠價200元（原價240元）。10/8-10/14早餐時段，蕃茄吉士蛋堡+冰紅茶(L)2套優惠價100元（原價140元）。

▲雙十節餐點享雙份優惠。（圖／業者提供）

而指定飲品2杯只要100元，原價約位於110-150元區間，指定飲品包含：芒果氣泡飲、鳳梨氣泡飲、摩斯特調紅茶歐蕾、紅鑽藜麥可可、熱摩斯奶茶、式黑咖啡，每杯加價20元可升級摩斯馥樂白或澳式冰歐蕾。



10/1起更推出桂圓紅棗茶限店販售，售價55元，套餐加購價45元，早餐套餐飲品升級優惠價35元，嚴選龍眼乾和紅棗，搭配台灣黑糖精心熬煮，風味香醇濃厚，自然甘甜餘韻無窮，是溫暖身心的必備暖飲。

▲超商國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）



超商國際咖啡日優惠

除此之外，四大超商也推出國際咖啡日優惠，其中7-11 於10/1 限時1天，在OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式1杯1折」優惠，等於每杯只要8元就能喝到，限量1萬組，每位會員限購1組；「CITY PRIMA精品美式買10送10」限量3萬組，每位會員限購1組，當日上午10時至23時59分或售完為止。

而全家即日起至10月5日於全門市祭出「Let's Café好運咖抽抽樂活動」，凡購買Let's Café現煮咖啡全系列任2杯即可參加，最高可享任2杯0元。萊爾富將在10/1於Hi-Life VIP 會員APP祭出「Hi Café大杯美式咖啡（冰／熱）享3杯100元，且不限購買數量，但3個月內須兌換完畢；另即日起至10月5日門市也推「指定飲品享第2件7折或買3送1」優惠。

全聯國際咖啡日優惠

而全聯福利中心自10/1至10/3限時3天，推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享「買1送1、第2件5折」，咖啡控可把握機會囤貨！另外OFF COFFEE在10/1當天也祭出同品項「買1送1」優惠。

你可能也想看

爽喝8元美式、2杯0元！4大超商「國際咖啡日」優惠一次看



全聯限時濾掛、咖啡豆「買1送1」 國際咖啡日優惠一次看