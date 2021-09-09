摩斯首款「粉紅米漢堡」！4新品夾超厚鰻魚、牛排　還有買1送1優惠

▲摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出首款甜點系「粉紅米漢堡」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出4款限量新品，其中首次推出甜點系「粉紅米漢堡」蜜芋紅豆珍珠堡，吸引不少粉絲關注；另有御品白燒鰻珍珠堡、特上牛排珍珠堡，夾入超厚的鰻魚、牛排，讓人食指大動。適逢中秋節更推出禮盒買1送1，還可參加抽獎，有機會「免費吃一年米漢堡」！

摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，以「零酒精」的日本傳統米製飲品「甘酒」為原料研發醬料，推出4款限量新品，包括：御品白燒鰻珍珠堡、特上牛排珍珠堡、蜜芋紅豆珍珠堡，還有獺祭甘酒蒟蒻。

▲「蜜芋紅豆珍珠堡」更是摩斯第一款「甜點米漢堡」。（圖／業者提供）

其中「蜜芋紅豆珍珠堡」更是摩斯第一款「甜點米漢堡」，粉紅糯米吸引不少粉絲關注，以粉嫩Q彈的糯米飯，夾入台灣產綿密紅豆、蜜芋泥，再淋上香醇特調獺祭甘酒奶醬，入口品嚐香甜軟糯的幸福滋味，9/13上市，將於上午10點半後販售。

▲「御品白燒鰻珍珠堡」、「特上牛排珍珠堡」，夾入整片超厚鰻魚、牛排。（圖／記者林育綾攝）

而新品「御品白燒鰻珍珠堡」同樣於9/13全新上市，極選台灣優質鰻魚，以直火烘烤的白燒工法，凸顯肉質本身的鮮甜及香氣，搭配清爽白蘿蔔、蛋絲，以及用獺祭甘酒特調而成的蒲燒醬料，再撒上些許山椒粉提味，品嚐高質感日式料理的細緻風味。

另一款獺祭新品是「特上牛排珍珠堡」預計於10月上市，嚴選原塊牛排雙片交疊，以櫻桃蘿蔔、櫛瓜、栗南瓜等豐富蔬菜，增添口感及甘甜風味，搭配兩種以獺祭甘酒精心特調而成的醬料提升層次，香氣濃郁、入口滿足。

▲摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出4款限量新品。（圖／記者林育綾攝）



此外深受許多大小朋友的喜愛的蒟蒻也推出新風味，其中獺祭甘酒蒟蒻（葡萄柚風味）9/13上市，以日本獺祭甘酒搭配葡萄柚製作，酸甜中帶有獨特的甘酒香氣，帶來全新的風味體驗，不含酒精成分，大人小孩都適宜，單杯售價50元，套餐加購價45元，整箱15入750元。

而中秋節將近，即日起至9/30加碼推出人氣商品蜂蜜檸檬蒟蒻、葡萄蒟蒻禮盒「買一送一」活動，原價1200元，優惠價600元，每箱加99元即可升級獺祭甘酒蒟蒻，還有多項中秋禮盒可供挑選。

▲即日起至9/30加碼推出人氣商品蜂蜜檸檬蒟蒻、葡萄蒟蒻禮盒「買一送一」活動。（圖／記者林育綾攝）



摩斯同步推出米漢堡達人活動，有機會「免費吃一年米漢堡」！9/13-11/14全時段購買任一米漢堡，登錄發票(需加入會員)即可參加抽獎，首獎為一年份365個米漢堡（5名），貳獎為摩斯金點10點（20名），參獎為米漢堡1個（50名）；若使用註冊會員的摩斯卡消費，免登錄發票即享抽獎資格，更享2倍中獎機會，活動詳情可參考摩斯漢堡官網。

肯德基「中秋蛋撻熟客優惠」買1送1

今年中秋祭出蛋撻熟客優惠！將蛋撻熟客券改為「電子蛋撻熟客卡」，即日起至10/4期間在門市或官網線上訂餐，使用蛋撻熟客卡可享「買1送1、買3送4」優惠，買越多、送更多，還可以線上轉送親友「零接觸送禮」。

▲肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」，蛋撻熟客卡買一送一、買三送四。（圖／業者提供）

2020年肯德基將蛋撻熟客券改為「電子蛋撻熟客卡」，並開放線上訂餐兌換，讓消費者一卡在手，就能隨時兌換享用熱騰騰的美味蛋撻，還可選擇加價升級其他口味。而9/7至10/4「中秋蛋撻熟客優惠」活動期間內，只要在肯德基餐廳、肯德基官網訂餐購買一張電子蛋撻熟客卡，就送一張原味蛋撻單顆兌換券，購買3張電子蛋撻熟客卡，共可享有4張原味蛋撻單顆兌換券，買越多、送更多。