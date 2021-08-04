摩斯父親節「加8元多1杯」！新推APP座位點餐服務　優惠懶人包

▲摩斯新推出「APP座位點餐」服務，祭出多重優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡因應疫情降級開放內用，新推出「APP座位點餐」服務減少接觸，即日起至9/30使用該服務即享3重優惠。另外為迎接父親節，祭出摩斯咖啡「加8元多1杯」、「藜麥元氣牛肉珍珠堡88元」；而七夕情人節更有指定飲料優惠「2杯99元」。

▲摩斯漢堡推出「MOS Order APP座位點餐」服務。（圖／業者提供）

摩斯推出「MOS Order APP座位點餐」服務，即日起至9/30使用就有3重優惠，包括贈送美味分享券1張、抽摩斯金點100點(5名)、單筆消費滿199元贈小包薯條兌換券1張，可於當日現場兌換。每筆訂單限贈1張美味分享券和薯條兌換券，可兌換至10/15止。此外同步加碼延長MOS Order APP專屬活動，早餐、主餐、咖啡飲料都有優惠組合。

同樣在即日起至9/30，上午十10半後購買鳳梨氣泡飲或芒果氣泡飲，即可獲得夏日歡暢券1張，撕開即中獎，中獎機率100%。頭獎為SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G旗艦手機1台，登錄發票再加碼抽Samsung 49型The Serif 風格電視1台。

▲摩斯漢堡父親節優惠。（圖／業者提供）

為慶祝父親節，摩斯漢堡8/6-8/8「限時3天」推出優惠，10點半後購買「藜麥元氣牛肉珍珠堡」原價110元，優惠價88元；而大杯冰熱摩斯咖啡，加8元就能加購第二杯，單杯原價60元，還可加價升級拿鐵、卡布奇諾。

▲摩斯漢堡情人節優惠。（圖／業者提供）

而七夕情人節優惠部分，即日起至8/15購買指定飲品、咖啡「2杯99元」（原價130-170元），單杯也享折價11元的優惠，指定品項包含：冰檸摩斯咖啡、黑糖特調拿鐵咖啡、黑糖蒟蒻茶歐蕾、芒果氣泡飲、鳳梨蒟蒻冰茶、鳳梨氣泡飲、冰萃檸檬綠茶，2杯優惠不限同品項。

●肯德基

▲肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

速食業者肯德基首度攜手麻辣鍋名店「青花驕」跨界合作，推出全新口味「青花椒香麻脆雞」，選用道地的青花椒與多種辛香料熬煮成獨門醬汁，注入香濃麻口的靈魂風味，融合酥脆多汁的經典咔啦脆雞，8月3日至9月13日期間限定推出，還有嚐鮮代碼「50315」優惠套餐。

●漢堡王

漢堡王推出最新8月至9/30優惠券大全集，包括佛心買一送一組、嗑牙點心組、單身百元組、雙人激省組⋯等，全台門市（機場、兒童樂園、台積P1店除外）皆可使用，只要出示優惠券圖片即可享優惠價。

▲漢堡王優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來