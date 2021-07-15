1元摩斯漢堡紅茶套餐　超過千份驚爆組合「這天」15檔次開搶

▲摩斯漢堡培根雞蛋堡+冰紅茶的組合套餐，將祭出1元價限時開搶。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三級警戒微解封，部分場域條件式鬆綁後，外出服飾鞋包、夏季戶外必備涼感與防曬商品等消費回溫，網購平台把握買氣展開夏日特賣會及月中狂購節，不只有優惠活動商品下殺可撿便宜，更有回饋金最高折抵80%，讓荷包省很大，另外，首次登場的「1元摩斯漢堡紅茶套餐」驚爆組合，以及「每10分鐘就送1台iPhone 12」深夜回饋活動，將再次挑戰網購族的手速。

東森購物網舉辦「東森夏殺日」特賣會，優惠活動僅限3天，只到7/16，全站商品下殺83折起，還有東森幣擴大折抵，最高可折抵結帳金額80%，例如DeMon升級版冷淬面膜3盒共9片，原價1,880元，東森幣折抵後只要376元，ASHIYA賽馬臍帶白晳無瑕精華30ml+美思滿眼霜10ml 1+1組，原價3,298元，東森幣折抵後僅660元。站上同步展開「Lucky一夏 天天77折up」年中最強檔活動，特選商品天天77折起，全站單筆滿額最高送1,777的東森幣和折價券，活動登記再抽Dyson V7 Fluffy無線吸塵器、BT21水晶球等眾多好獎。

▲東森購物網7/14～7/16舉辦「東森夏殺日」特賣會，優惠活動只有3天。（圖／東森購物網提供）

蝦皮購物近期主打「7.18月中狂購節」，除了送上全站299元免運與85折商城券，7/18當天整點時段祭出超殺商品1元開搶，韓版復古色系棉質T、歐德萊折疊懶人桌、杜蕾斯AIR輕薄幻隱保險套等日常好物通通1元價之外，0點起更有超過千份「摩斯漢堡培根雞蛋堡+冰紅茶」組合套餐，原價65元，限時1元，全日共15檔可搶，時間如下：00:00、00:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00，每人每檔次限購買一次。活動再推出12支免費iPhone 12 128G，於深夜限定22:00～24:00每10分鐘送出1支。

遠傳friDay購物則推出「夏拼樂購節」，即日起至8/1止，居家美妝館可天天領折價券，滿1,500元可折150元，最高享滿3,000元折300元優惠，流行美妝館消費滿3,000元再抽BRUNO多功能電烤盤，此外，還可參加天天登記送可樂等好康。而疫情趨緩迎來微解封，根據人氣熱銷品項，站上也整理推薦採購清單，例如LONGCHAMP Le Pliage長把摺疊水餃包、ALLIE高效防曬水凝乳N 3+2優惠組，KISSDIAMOND頂級連帽遮面防曬涼感冰鋒衣外套等優惠下殺，炎炎夏日不僅涼感機能用品熱賣，外出更要有大容量包款把防疫用品一次帶齊。