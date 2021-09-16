摩斯新品「粉紅米漢堡」超獵奇！網PO比對照上萬人崩潰：回不去了

▲摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出首款甜點系「粉紅米漢堡」。（圖／記者林育綾攝）

網搜小組／閔文昱報導

摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出4款限量新品，其中首次推出甜點系「粉紅米漢堡」蜜芋紅豆珍珠堡，吸引不少粉絲關注，不過有網友卻發現，粉紅米漢堡外型激似「全口假牙」，甚至將2者進行比對，讓不少人看了直呼，「看了這個PO文，應該沒人想吃了。」

摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，以「零酒精」的日本傳統米製飲品「甘酒」為原料研發醬料，推出4款限量新品，其中有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，將「蜜芋紅豆珍珠堡」與全口假牙進行比對，意外發現相似度極高，笑稱這是「戴假牙吃假牙」。

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▲有網友發現，粉紅米漢堡與「全口假牙」外型相似。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

文章曝光後，馬上吸引上萬人按讚留言，許多網友崩潰表示，「完全沒食慾了」、「我剛猛看也以為去假牙」、「本來很美的，都被洗腦了」、「我已經回不去了，你要我怎麼面對啊？」、「而且下排還蛀牙」、「不用去南部弄假牙，全省摩斯就可以了」、「看了這個po文，應該沒人想吃了」、「牙周病很嚴重的堡」、「牙齦出血了」。

蜜芋紅豆珍珠堡是摩斯第一款「甜點米漢堡」，粉紅糯米吸引不少粉絲關注，以粉嫩Q彈的糯米飯，夾入台灣產綿密紅豆、蜜芋泥，再淋上香醇特調獺祭甘酒奶醬，入口品嚐香甜軟糯的幸福滋味，9/13上市後，掀起一陣好評。

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