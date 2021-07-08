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摩斯漢堡7／13開放內用採梅花座！廁所仍暫停使用

▲▼摩斯漢堡跟進實聯制。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡7/13起開放內用服務。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡今（8）日公布，將於7/13起開放內用服務，採梅花座及用餐區隔板設置、實施簡訊實聯制，但暫不開放廁所使用。

摩斯漢堡表示，遵照中央疫情指揮中心最新「餐飲業防疫管理措施」，自7/13起開放店鋪內用服務，採梅花座及用餐區隔板設置，使用簡訊實聯制登記。顧客進入店鋪前，請配合掃描，並以單一出入口進出店鋪，暫不開放廁所使用，避免接觸感染風險。

而餐點一律以外帶規格包裝，提供消費者安心享用，外場服務人員配戴口罩及面罩、內場人員配戴口罩、工作帽。

摩斯也表示，將以最高規格標準為顧客持續提供安心安全的用餐環境，全民共同落實遵循防疫準則。同時歡迎消費者先行下載MOS Order App事先點餐，方便現點現做餐點內用免等待、外帶或是外送至家中，讓消費者有更多的安心用餐選擇，也歡迎顧客臨櫃消費時使用多元支付及摩斯卡消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。

▲餐廳開放微解封麥當勞不跟進。（圖／記者湯興漢攝）

而速食業者麥當勞、頂呱呱，皆不跟進開放內用服務，表示為維持員工及客人健康，「全台門市暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用仍持續延長至7月26日」。

另漢堡王則宣布7月13日起將遵照政府微解封內用條件開放內用座位區，包括維持實聯制、社交距離宣導、戴口罩宣導告示，梅花座標示，以防護顧客安全，對內則持續強化員工定時消毒作業、健康管理宣導等相關應變。

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