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爽喝8元美式、2杯0元！4大超商「國際咖啡日」優惠一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲國際咖啡日超商優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控又有福了！為迎接10月1日國際咖啡日，4大超商也宣布祭出限時歡慶優惠，像是7-11就有8元美式、燕麥拿鐵買1送1等，全家則推抽抽樂活動，買任2杯咖啡有機會免費喝，小確幸快來收下。

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家抽抽樂活動有機會抽中2杯咖啡0元喝。

●7-11
7-11將在10月1日限時1天於OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式1杯1折」優惠，等於每杯只要8元就能喝到，限量1萬組，每位會員限購1組；「CITY PRIMA精品美式買10送10」限量3萬組，每位會員限購1組，當日上午10時至23時59分或售完為止。

門市部分則從9月29日至10月1日祭出「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」、「特大杯美式」同品項買1送1優惠；10月1日至3日加碼「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」精品美式或拿鐵中杯免費升級大杯。

●全家
全家即日起至10月5日於全門市祭出「Let's Café好運咖抽抽樂活動」，凡購買Let's Café現煮咖啡全系列任2杯即可參加，最高可享任2杯0元喝，還有任2杯5折、任2杯75折、任2杯85折等其他優惠；同步也可在「全家」LINE官方帳號進入「Let's Café好運咖」活動頁面參加遊戲取得優惠券，每個帳號每天可玩1次。

●萊爾富
萊爾富將在10月1日於Hi-Life VIP 會員APP祭出「Hi Café大杯美式咖啡（冰／熱）享3杯100元，且不限購買數量，但3個月內須兌換完畢；另即日起至10月5日門市也推「指定飲品享第2件7折或買3送1」優惠，若為不同價格者則以4件75折計算。

●OK mart
OK mart將於9月30日至10月1日在全台門市祭出限時2天「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2優惠（限同品項）」，雲端商城則推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」，等於買1送1，手刀開囤了。

▲▼OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart於門市、雲端都有咖啡優惠。

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