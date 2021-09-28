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全聯限時濾掛、咖啡豆「買1送1」　國際咖啡日優惠一次看

▲▼全聯推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享買1送1、第2件5折優惠；另外10/1當天，OFF COFFEE在實體門市同品項可享買1送1。（圖／全聯提供）

▲10/1國際咖啡日當天，OFF COFFEE在實體門市同品項可享買1送1。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

為了迎接10月1日國際咖啡日到來，許多業者也紛紛祭出優惠，而全聯福利中心自10/1至10/3限時3天，推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享「買1送1、第2件5折」，咖啡控可把握機會囤貨！OFF COFFEE在10/1當天也祭出同品項「買1送1」優惠。

▲▼全聯推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享買1送1、第2件5折優惠；另外10/1當天，OFF COFFEE在實體門市同品項可享買1送1。（圖／全聯提供）

▲全聯推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡買1送1、第2件5折優惠。（圖／全聯提供）

全聯福利中心自10/1至10/3限時3天，推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享「買1送1、第2件5折」，購買指定品項單筆每滿299元，可再現折20元，單筆可累折。

OFF COFFEE在10/1當天，也祭出實體門市同品項「買1送1」優惠；而在「PXGo!全聯線上購」則針對喜愛喝咖啡的會員，自10/1～10/3限時3天推出分批取好康，美式咖啡買10送1只要200元，搭配全站活動使用PX Pay支付滿600元享3%等值福利點回饋，平均一杯只要17.6元，拿鐵咖啡買10送1只要300元，再搭配全站活動，使用PX Pay支付滿600元享3%等值福利點回饋，平均一杯只要26.5元，分批取貨沒有領取效期，想喝多久就喝多久，還能線上轉贈親朋好友。

超商咖啡優惠

▲國際咖啡日超商優惠。（圖／業者提供）

除此之外，四大超商也推出國際咖啡日優惠，其中7-11 於10/1 限時1天，在OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式1杯1折」優惠，等於每杯只要8元就能喝到，限量1萬組，每位會員限購1組；「CITY PRIMA精品美式買10送10」限量3萬組，每位會員限購1組，當日上午10時至23時59分或售完為止。

而全家即日起至10月5日於全門市祭出「Let's Café好運咖抽抽樂活動」，凡購買Let's Café現煮咖啡全系列任2杯即可參加，最高可享任2杯0元。萊爾富將在10/1於Hi-Life VIP 會員APP祭出「Hi Café大杯美式咖啡（冰／熱）享3杯100元，且不限購買數量，但3個月內須兌換完畢；另即日起至10月5日門市也推「指定飲品享第2件7折或買3送1」優惠。

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