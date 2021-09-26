廂型車國道變風火輪　「輪胎血滴子」噴出！休旅車差1秒被收割

記者陳凱力／新竹報導

國道1號苗栗縣造橋路段，25日晚上疑似發生廂型車爆胎事故，廂型車一路與地面磨擦出火花，最後甚至上演「輪胎血滴子」的驚悚畫面，當時迎面而來的休旅車首當其衝，只見輪胎即將命中，還好駕駛機警踩下煞車減速，短短1秒鐘讓駕駛人幸運翻轉危機，這段行車畫面也被拍攝下來，引起討論。

▲一台行駛在國道的廂型車疑似發生爆胎，與地面擦出火花後，彈出的輪胎差點釀成大禍。（圖／黃先生提供，下同）



臉書社團《國道大小事》中貼出一段行車紀錄器畫面，一台廂型車行經國道1號北上121公里、造橋路段時，右後輪無預警下沉，廂型車邊行駛邊拖出長長火花，在夜晚的高速公路上顯得非常突兀，接著更恐怖的事發生了，廂型車的其中一顆輪胎，竟往左後方高空彈跳，跨越中間車道，一輛休旅車見輪胎即將命中，緊急煞車，千鈞一髮之際輪胎從休旅車車頭再次彈起、越過屋頂，讓駕駛們幾乎看見人生跑馬燈。

錄下驚險過程的黃姓駕駛人說，自己從台中開車回頭份，接近頭份前看見前方車輛突然冒火花，原本黃姓就與前車保持安全距離，因此看到廂型車出狀況時，冷靜的減速、拉開距離，慢慢切到中間車道離開廂型車，沒想到竟看到輪子飛出去，差點砸到中間車道的車子。

黃姓駕駛回顧當時情況，認為自己應該還算冷靜，但是推測，被輪胎差點打中的休旅車，應該受到驚嚇，黃先生也慶幸當時車流量未到尖峰，車輛還有機會拉開距離或閃避。

▲廂型車彈出的輪胎先飛向中線車道，再彈向休旅車前，千鈞一髮之際休旅車幸運逃生。

國道警方表示，昨晚接獲通報後，巡邏警車抵達時，廂型車已由拖吊車載走，未向警方報案，彈跳的輪胎也未發生其他事故，依據《道路交通管理處理條例》，輪胎脫落可能觸法、可裁罰3千~9千元罰鍰。

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