女大生憂「機場產女」毀空姐夢！帶嬰屍悠閒喝下午茶後棄屍公園

記者王佩翊／編譯

日本一名24歲女子因2019年殺害並遺棄自己剛出生的孩子，24日被判處5年有期徒刑。被告北井小由里就讀大學期間在風俗店打工，然而卻因沒有避孕而懷上恩客的孩子。2019年11月她為了面試搭機前往東京，但卻在羽田機場的廁所內產下嬰兒，隨後便拿衛生紙塞進嬰兒嘴裡殺害對方，並將屍體裝進袋子，帶著嬰屍去喝下午茶，之後才到附近的公園埋屍。

根據NTV NEWS24報導，現年24歲的北井小由里原本的夢想是成為空服員，大學期間曾因財務問題到風俗店打工，然而過程中卻因沒有避孕而不慎懷孕。等到北井的母親發現她身材有變化，帶著她到婦產科檢查時，胎兒早已經27週，超過可以墮胎的22週標準。不過當時北井依然欺騙在診間外等候的母親稱，「醫生說只是因為找工作壓力太大，不是懷孕。」偷偷將懷孕事實藏在心中。

▲北井被風俗店的男客人搞大肚子，卻因擔心懷孕生子會影響前途，便將屍體埋在公園內。（圖／推特）



就在預產期前一個月的2019年11月，北井為了面試從神戶機場飛往羽田機場，然而在辦理登機手續時，腹部卻突然出現劇烈疼痛，她最後強忍著疼痛搭上飛機，直到抵達東京後，便直接衝進羽田機場的廁所內產下女兒。她表示，當時自己往下體一摸，感覺到可能是人類的頭後，孩子就出生了，隨後就拿出剪線的剪刀把臍帶剪斷。

北井在法庭上向法官聲稱，孩子出生時，她被嚇到腦子一片空白，等她回過神來，已經不知不覺將衛生紙塞進嬰兒的嘴裡。然而儘管北井聲稱，自己當時被嚇得腦子一片空白，才會「無意識殺害女兒」，但警方卻在她的手機內發現她當天事發後竟還在咖啡廳內悠閒地享用蘋果派與巧克力奶昔的照片。

原來北井將嬰兒的屍體裝進袋子後，便帶著屍體到機場內的某間咖啡廳喝下午茶，隨後才帶著孩子屍體到港區的一個公園中埋葬。北井小由里24日被東京地方法院以殺人與屍體遺棄罪名判處5年有期徒刑。

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