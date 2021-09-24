動漫迷別錯過！整套《進擊的巨人》免費借　高捷3站圖書館上架

▲捷運圖書館上架整套《進擊的巨人》漫畫。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

日本夯漫《進擊的巨人》迎來最終回，適逢疫情趨緩，高雄市立圖書館於捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座捷運圖書館上架整套漫畫供民眾免費借閱，即日起至11月21日，借書就有機會獲得精美好禮。

高雄市立圖書館於三站捷圖分別上架一套日本夯漫《進擊的巨人》漫畫供民眾免費借閱。高市圖表示，這部連載11年的動漫鉅作《進擊的巨人》今年剛進入完結篇，在日本重新掀起旋風，高市圖把握機會，搬出整套新書漫畫，讓大家一起搭上巨人旋風。

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▲▼3座捷運圖書館上架整套《進擊的巨人》漫畫供民眾免費借閱。（圖／高雄市文化局提供）

高市圖於捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)分別設置了三座「全自動智慧圖書館」，每站400本熱門藏書，可提供市民優質的借還書服務，更便利捷運通勤族借閱圖書。

《進擊的巨人》一上架便吸引搭乘捷運路過的民眾前來借閱，民眾紛紛表示：「自動借書機很像販賣機，除了吸引目光，現在搭配活動還能抽獎試手氣，算是上班途中的小確幸。」

▲到捷圖借書就有機會獲得精美好禮。（圖／高雄市文化局提供）

高雄市立圖書館表示，民眾只要持高市圖的借閱證或綁定高市圖借閱證的一卡通，即可於捷圖進行借還書，除了能借到最新動漫、最熱門的暢銷書，還能在捷圖借閱過程中試試手氣，只要到捷圖借書就有機會抽到洗衣精、洗碗精等生活小禮品，或是精美禮物兌換券。

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