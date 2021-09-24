高雄中秋嚴抓酒駕232件　大刀開鍘機車族！警曝3關鍵母湯心態

▲高雄市警察局執行7天的秋節防治酒駕專案勤務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中秋連假前夕，啟動「防治酒駕專案」連續7天，在這期間總共取締了232件的酒駕案件當中，發現民眾騎乘機車酒駕的情況非常嚴重，總共有116件，高雄市交通大隊表示不排除民眾有僥倖心態，認為騎機車比較不會被攔查、還有可以走小巷，比較可以躲避稽查，另外還有一個關鍵因素就是宿醉後，以為睡一覺酒精就會退散，但是遇上酒測器，全部現形。

高雄市政府警察局自9月16日18時起至9月22日18時止，啟動「秋節防制酒駕專案」，高雄市17個分局全力提升取締酒後駕車強度，出動了上千警力，連續7天針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務共計取締232件，高雄市政府警察局認為，雖然目前新冠肺炎警戒標準還在為第二級，不過中秋節期間民眾聚餐及飲宴應酬普遍，許多民眾與家人朋友聚餐，氣氛熱絡之餘忽略酒後駕車行為之危害性。

▲高雄市警察局執行7天的防治酒駕專案勤務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

七天專案勤務期間，高雄市警察局所屬17個分局，在轄區內採取多點式路檢部署方式廣布，針對意圖規避取締之汽車駕駛人加強攔查，專案期間共計取締232件，其中舉發機車62件、移送機車116件，舉發汽車16件、移送汽車38件，從這個數據看來發現以機車為大宗，交通大隊表示民眾除了懷有酒後駕車，騎機車比較不會被攔查的僥倖心態外，同樣也有隔日宿醉，仍然因為體內酒精濃度未完全代謝而駕車，結果觸犯公共危險罪。

