快訊／高雄25歲刑警酒駕自撞安全島　酒測高達1.08命危搶救中

▲林園分局 。（圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

再傳警察酒駕肇事！高雄市林園分局一名陳姓員警在屏東酒後開車，行經東港大橋下橋之後自撞安全島，人被送往了東港安泰醫院急救，目前傷勢嚴重命危搶救中，全案由東港分局交通小隊處理當中。

就在24日凌晨四點52分，林園分局偵查隊一名25歲的陳姓刑事偵查佐，開車在東港大橋北往南逆向開車，下橋之後自撞安全島，陳姓偵查佐被送往東港安泰醫院急救，酒測呼氣值為1.08 mg/L，生命跡象不穩定，現在還在搶救當中，整起案件現在交由東港分局交通小隊處理。