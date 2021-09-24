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社會 社會焦點 保障人權

外海180公里放飛賽鴿訓練卻失蹤　主人接電話驚：被「擄」走了

▲東港警分局逮獲李姓男子在小琉球涉嫌捕抓鴿子，訊後送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲東港警分局逮獲李姓男子在小琉球涉嫌捕抓鴿子，訊後送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021年冬季賽鴿今(24)日開始為期7週的競翔活動，賽前業者紛紛進行賽鴿訓練，引起竊賊覬覦，屏東縣警方積極佈署查緝，日前發現小琉球李姓男子抓到兩隻鴿子，由於他非當地人，且無法說鴿子來源，警方依腳環聯絡到飼主，兩位鴿主表示，放飛練習未見鴿子返回，心裡很著急，原來被抓走了，警方訊後依竊盜罪嫌將李男送辦。

▲東港警分局逮獲李姓男子在小琉球涉嫌捕抓鴿子，訊後送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

因應疫情，屏東各鴿會原訂6月間要舉辦的夏季賽鴿活動宣告停賽，現疫情舒緩，冬季賽如期要在9月24日至11月5日進行，為期7周的賽程，將再現萬鴿群飛的壯觀場面。東港警分局基於防疫，日前由副分局長李俊儒率偵查隊長及行政組長至轄內各賽鴿協會宣導防疫規定。

東港警方有鑑於賽鴿前一至一個半月，是鴿友們做賽前練習的黃金時段，亦是擄鴿集團出沒的高峰期，為防止擄鴿勒索集團有機可乘，在賽事前一個月前即每週派員往小琉球地區加強取締擄鴿等不法情事。

日前於琉球鄉漁福漁港巡邏發現李姓犯嫌行跡可疑，經攔下盤查發現渠機車踏板上的紙箱內有二隻賽鴿，查其身份並非在地琉球人亦非旅客，且比對該2隻賽鴿配戴腳環所留電話聯絡人亦非李嫌，詢問李嫌又無法交代賽鴿來源。

警方立即撥打賽鴿腳環上的電話號碼，順利連繫上潘姓、李姓鴿主；他們都稱，9月18日7點放飛鴿子至高雄外海130公里處練習後，一直不見鴿子飛回來，當時就很擔心是不是被擄鴿了，不過又一直沒接到「勒索電話」，一顆心懸在半空中很是難受，所幸是警方及時攔阻，讓鴿子能平安回來，現在擄鴿贖金1隻都上萬起跳，若真的被擄走恐嚇取財了，損失就大了，李嫌訊後依竊盜罪嫌送辦。

東港警分局表示，誘捕他人賽鴿，牽涉竊盜罪嫌，捕捉到賽鴿再向養鴿主要求分紅，則涉及恐嚇取財罪嫌，警方將在賽鴿期間持續嚴加取締擄鴿等不法情事，籲請「有心人士」勿以身試法。
 

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