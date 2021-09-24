國慶煙火在高雄觀賞秘境曝！施放範圍史上最大　還有「超強」加碼

▲2021國慶煙火在高雄，23日晚間先進行煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

睽違20年！今年國慶煙火將重返高雄，昨晚首度進行3分鐘270發的煙火試放，點亮整個高雄港灣。高雄市長陳其邁在臉書表示，趁著試放要找出更多觀賞點，推薦可以從壽山、旗津看煙火免人擠人，海音館、大港橋邊也是好去處。副市長史哲則解密這次的防疫煙火，更預告試放還沒有出動12、16吋的高空煙火，要讓大家在附近都能看到。

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▲趁著煙火試放，高雄市政府也找出更多煙火觀賞點。（圖／高雄市政府提供）

史哲指出，這次國慶煙火施放廣闊長達3公里，先透過單點的煙火試放來確認相關位置點，也請相關單位要更精進準備，務必讓畫面更完美。

他也解密，以往的國慶煙火，都會宣告加碼多少發，但加碼的主力都是低空煙火，施放高度大概是40公尺到160公尺，焰火炸開後的直徑6公尺到160公尺，「但這次高雄市政府的焰火加碼，全部加碼在12吋、16吋的焰火。」

史哲說，大口徑的煙火施放高度高，綻放的直徑也非常大，這一次共加碼12吋煙火100發、16吋煙火15發，這是史上高空煙火破紀錄的一次施放。

▲史哲解密這次國慶的防疫煙火。（圖／高雄市政府提供）

12吋煙火施放高度達260公尺、綻放直徑達220公尺，16吋煙火施放高度300公尺、綻放直徑250公尺。如果比對一下，柴山的海拔是365公尺、八五大樓的高度是375公尺。透過這樣的高空焰火設計，盡量讓大家不用人擠人、在附近都可以看得到，努力來做到真防疫。

陳其邁則表示，趁著這次試放要找出更多觀賞點，推薦從壽山、旗津看國慶煙火，免群聚、免人擠人，也很美！另外，大港橋邊、海音館等也都是好去處。PO底下也有很多網友紛紛PO出拍攝到的推薦視角，包含光榮碼頭、哈瑪星、漢來飯店等等，相當期待正式的煙火施放。

▼大港橋邊，是賞煙火好去處。（圖／高雄市政府提供）

▼湛藍的壽山視角 。（圖／高雄市政府提供）

▼高雄夜景搭上煙火 。（圖／高雄市政府提供）

▼大港橋與國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▼陳其邁預告，到時煙火尺寸會更大。（圖／高雄市政府提供）

時間｜10/10（日）19:00晚會表演、20:00焰火施放。

地點｜高雄港，容留數2萬人，採預約登記。